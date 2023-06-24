规模扩大至32队 美国后年办改制世界球会杯

（迈阿密法新电）国际足联星期五（6月23日）宣布，2025年世界球会杯将在美国举行，这也意味着美国从2024年起连续三个夏季都会主办足球大赛。

美国将在2024年举办美洲杯，2025年举办世界球会杯，2026年则连同墨西哥和加拿大主办四年一度的世界杯。

从2000年开始举办的世界球会杯向来都由各大洲冠军队和东道主参赛，参赛队伍数年来稳定在七队，但无法取得广大球迷瞩目。国际足联在去年世界杯决赛前确定将赛事规模扩大到32队，除了欧洲12个球会，六个南美洲球会，也包括亚洲、非洲、中北美洲及加勒比海区（CONCACAF）各四个球会，以及大洋洲和东道国各一个席位。今年12月在沙特阿拉伯举办的世界球会杯，将是改制前的最后一届。

虽然许多资格赛名额仍有待确定，但2025年的赛事相信少不了皇家马德里（Real Madrid）、曼市（Manchester City）、切尔西（Chelsea）、巴西劲旅弗拉门戈（Flamengo）和帕尔梅拉斯（Palmeiras）、墨西哥球队莱昂（Leon）以及美国职业足球大联盟的西雅图海湾者（Seattle Sounders）等著名球队参加。国际足联说，确切日期和主办城市将在稍迟时候公布。