阿尔卡拉斯挺进女王赛四强

（伦敦法新电）西班牙的头号种子阿尔卡拉斯星期五（6月23日）直落两盘击败保加利亚名将迪米特洛夫，晋级女王俱乐部网球锦标赛男单半决赛。

20岁的阿尔卡拉斯去年已在美国公开赛首捧大满贯奖杯，今年法国公开赛也打进四强。不过，对于短暂的草地赛季，阿尔卡拉斯此前仅有的参赛经历只有两次温布登锦标赛，最好的成绩是去年的16强。

如今，第一次出战女王赛的阿尔卡拉斯在伦敦连胜两场后，又以两个6比4击败草地实力不弱的迪米特洛夫晋级男单四强。

阿尔卡拉斯赛后说：“这绝对是我参加的三场草地比赛以来打得最好的一场。更多的经验让我更加成熟，而且更加自信，移动也越来越好。”

阿尔卡拉斯接下来将和美国球员科达争夺决赛席位，另一场半决赛将在丹麦新星鲁内和澳大利亚选手德米纳尔之间展开。

梅德韦杰夫哈雷赛出局

在哈雷公开赛这另一个温网的热身赛中，身为首号种子的俄罗斯新生代好手梅德韦杰夫5比7、6比7（3比7）不敌35岁的西班牙老将阿古特，遭淘汰出圈。梅德韦杰夫去年夺得这项赛事的亚军，这回败给八号种子阿古特，颇让球迷感到意外。

其实，梅德韦杰夫在草地比赛的纪录不佳，他从未打进温网八强，去年则因俄乌战争导致俄白运动员禁赛风波而无缘温网。