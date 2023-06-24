布斯克茨加盟迈阿密国际 与梅西再续前缘　

（迈阿密综合电）西班牙中场布斯克茨（Busquets）离开球队巴塞罗那（Barcelona）后，以自由身加盟美国职业大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami），与昔日队友梅西（Messi）再续前缘。

34岁的布斯克茨5月宣布不续约，在赛季结束后离开效力了18年的巴塞罗那。迈阿密国际在当地时间星期五（6月23日）通过一支引述瓜迪奥拉（Guardiola）、哈维（Xavi）、莫德里奇（Modric）和梅西称赞布斯克茨的语录短片，宣布他加盟的消息。

布斯克茨作为前巴塞队长，为球队上阵722场比赛，赢得九个西班牙足球甲级联赛、七个西班牙国王杯、三个欧洲冠军联赛和三个世界球会杯冠军。他在去年的卡塔尔世界杯后从国家队退役。

布斯克茨在确定加盟迈阿密国际前，也收到了沙特阿拉伯球队希拉尔（Al Hilal）和利雅得胜利（Al Nassr）的报价。

梅西：和PSG球迷产生分歧非我本意

布斯克茨和梅西在巴塞一起踢球13年，直到梅西2021年以自由身加盟巴黎圣日耳曼（PSG）为止。不过梅西在巴黎过得并不开心，较早前也宣布加盟迈阿密国际。

梅西星期五受访时说：“我刚开始在巴黎很难适应，虽然在更衣室里有我认识的人，但这比想象中更困难。环境的改变、较晚加入球队、没有参加季前赛、适应新球会、新踢法、新队友、这座城市，对我或家人都不容易。”

PSG部分球迷态度的转变，像是在比赛中对他狂嘘，也令他感到难受。“我和一大部分的球迷产生分歧，并不是我的本意，远非如此。事情就是这样发生的，这也在姆巴佩（Mbappe）和内马尔（Neymar）身上发生过，我知道这是他们做事的方式。”

“我会记住所有尊重我的人，自从我来到这里，我就一直尊重每一个人。”

另一位同样已离队的巴塞罗那左后卫阿尔巴（Alba），也有可能加入迈阿密国际，和布斯克茨及梅西成为队友。阿尔巴5月和巴塞达成协议，提前一个赛季终止合约。目前迈阿密国际、体育马德里（Atletico Madrid）、国际米兰（Inter Milan）及沙特球队都对他有兴趣。