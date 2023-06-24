全国游泳锦标赛：沈恩夷再夺冠 与林峻纬当选MVP

新加坡全国游泳锦标赛星期六（6月24日）落幕，在前三天的比赛中四度打破全国纪录的我国“蛙后”沈恩夷在最后一天的比赛中再夺一冠，拿下女子200米混合泳冠军。她也拿下全场最有价值女泳手（MVP）的殊荣。

20岁的沈恩夷在星期六傍晚于华侨银行游泳中心的决赛中最先触壁，时间是2分19秒13。除了三项蛙泳全国纪录（50米、100米和200米）外，她也是女子200米混合泳的全国纪录保持者，在上个月的柬埔寨东南亚运动会以2分14秒49的成绩摘金，并打破全国纪录。

虽然无法在这个项目再破纪录，但沈恩夷前三天接连刷新50米、100米和200米蛙泳纪录的表现已相当精彩，最后当选女子MVP。

她在早前的访问中说，没料到自己在蛙泳的成绩会比在东运会时更好，证明在冲击巴黎奥运参赛资格的道路上处于正轨，下来也将继续朝这个目标前进。

男子MVP则由我国21岁的长距离自由泳好手林峻纬夺得。他在本届赛事赢得200米和400米自由泳冠军，并和队友在4X100米自由泳接力夺冠，且在这三个项目都打破赛会纪录。

林峻纬也在800米自由泳和1500米自由泳拿下亚军和季军，是排名最高的我国泳手。这两个项目的冠军都由印度的拉瓦特夺下，1500米自由泳的亚军泳手是同样来自印度的佩奇。

Congratulations to Glen Lim and Letitia Sim, the Most Valuable Swimmers of the 18th Singapore National Swimming... Posted by Singapore Swimming Association on Saturday, June 24, 2023

选手表现优异 AquaTech游泳俱乐部夺泳总挑战杯

沈恩夷和林峻纬所代表的AquaTech游泳俱乐部，也凭借整体泳手的优异表现，夺得本年度的泳总挑战杯。

最后一天的其他部分赛项方面，同样代表AquaTech的泳将陈恩和陈永进，分别在男子200米混合泳和50米自由泳夺冠。陈恩的时间是2分03秒57；在上个月东运会期间成为我国首位拿到巴黎奥运资格泳手的陈永进则以22秒13完赛。林乙暄也为AquaTech出战，以9分06秒82摘下女子800米自由泳冠军。

女子50米自由泳方面，林香杞以0.16秒优势压倒队友柯婷文夺冠，时间是25秒19。柯敬文以2分13秒拿下女子200米蝶泳冠军。