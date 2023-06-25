金杯赛揭幕战 美国幸运战和牙买加

（芝加哥综合电）2023年中北美洲及加勒比海地区金杯赛新加坡时间星期天（6月25日）上午开赛，东道主美国队在芝加哥出战牙买加，结果美国直到第88分钟才攻入扳平进球，1比1战和对手。

美国世界排名第13位，牙买加世界排名第63，相差50位。而且牙买加自从去年6月后就没有取得过一场胜利。不过在过去五届金杯赛的首场比赛中，牙买加都保持不败，不是容易对付的对手。本场第13分钟，牙买加便通过前场自由球传中创造出机会，后卫洛韦（Lowe）头球攻门球进。

牙买加之后还取得了一次罚球机会，但前锋拜利（Bailey）的射门被美国门将特纳（Turner）扑出。拜利得球补射，面对大半个空门居然射偏，错过了扩大领先优势的黄金机会。

相比于之前的中北美洲及加勒比海地区国家联赛，美国队在金杯赛中阵容大轮换，普利西奇（Pulisic）等在欧洲赛场效力的大牌球员们都没有入选。在落后局面下，美国显得进攻无力，一直到第88分钟才由前锋巴斯克斯（Vazquez）进球，扳平比数。

巴斯克斯赛后说：“这支球队一直保持团结，战斗到了最后一刻，这才取得了进球。能够攻进一球，帮助球队取得一分，我们非常非常高兴。”

他说：“我不觉得对方创造了很多机会。在我看来，我们只是在一次定位球防守中犯了错误。不管怎么样，最后我们还是拿到了一分。”