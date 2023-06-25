迈阿密国际又输球 梅西能否拯救球队？

（迈阿密法新电）阿根廷球星梅西（Messi）即将加入美国职业大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami），但该队目前状态糟糕，他们在星期天（6月25日）上午进行的比赛中1比4不敌费城联队（Philadelphia Union），排名东岸垫底。

迈阿密国际在本月宣布，梅西和前巴塞罗那（Barcelona）中场布斯克茨（Busquets）将于7月加盟球队。如果要想晋级季后赛，梅西和布斯克茨要多多努力。

在这场梅西没有参加的比赛中，迈阿密国际在上半场就已经0比3落后，尽管罗伯特·泰勒（Robert Taylor）在下半场攻入扳回颜面的一球，但费城联凭借对手大卫·鲁伊斯（David Ruiz）的乌龙球杀死胜负悬念。

迈阿密惨遭七连败 排名东岸垫底

此役战罢，惨遭七连败的迈阿密在常规赛的战绩为5胜13负，积分15分排名东岸垫底。他们在联赛的上一次赢球还是在5月14日，当时以2比1击败新英格兰革命（New England Revolution）。

由于目前迈阿密国际位居东岸第15名，他们想要冲击队史上首度季后赛之旅难度很大，只有东岸和西岸的第一至第七名可直通季后赛。另外两个附加赛的名额分别是东西岸的第八名和第九名，然后双方以淘汰赛赛制争夺季后赛门票。如此一来，这样东岸和西岸各会有八支球队出战季后赛。

迈阿密国际自成立以来，还未踢过季后赛。梅西的好友阿圭罗（Aguero）接受国外节目采访时谈到，梅西加盟迈阿密国际就是要率领这支成立时间不长的球队实现突破，晋级季后赛。

据国外媒体报道，梅西的首秀可能会在美国时间7月21日，会是在美墨联盟杯对决墨西哥球队蓝十字（Cruz Azul de Mexico）。