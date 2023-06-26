20岁中国高球小将殷若宁首夺大赛冠军

中国20岁小将殷若宁在星期天（6月25日）结束的高尔夫球女子巡回赛（LPGA）毕马威女子PGA锦标赛中夺冠，她不仅夺得了个人的首个LPGA大赛冠军，同时也成为自2012年的冯珊珊之后，第二位在LPGA赢得大赛冠军的中国球员。

毕马威LPGA锦标赛总奖金高达900万美元，作为冠军，殷若宁赢得了150万美元的奖金。在四天的比赛中，殷若宁的总成绩是276杆，低于标准杆八杆。日本球员笹生优花获得亚军，成绩是低于标准杆七杆。

殷若宁赛后说：“夺冠对我意味着很多很多，但直到现在我还觉得一切都是那么地不真实。今天以前我都没有想过能够取得这样的成绩，九洞后在会所的时候我开始想，今天也许有机会能够拿个冠军吧。当时我和球童聊了一下，知道自己要更有耐心一些。后九洞里面，我有一个12英尺（约3.7米）的推杆，结果做到了。”

“当站上第18洞发球台时，我看了一下记分牌，发现自己还领先一杆。但开球后，我看到笹生优花打出非常漂亮的‘小鸟球’。这时候我就知道，必须也打出低于标准杆一球才能夺冠，很高兴我做到了！”

殷若宁或成中国女高球标志性人物

现年33岁的冯珊珊是中国最成功的女子高尔夫球员，但她已经在2022年退役，殷若宁有望成为中国女高球的又一标志性人物。

出生在上海的殷若宁今年4月在洛杉矶公开赛上拿到了个人第一个LPGA冠军。当时她说，冯珊珊是她学习、追赶的榜样。

对于殷若宁的表现，冯珊珊当时也给予了充分肯定，“可以说殷若宁是一匹黑马，虽然她在国内的表现就很好，而且大家也都看出来她是一个比赛型选手，但毕竟她年纪还小，又只刚到美国一年，能在第一年成功保住LPGA的全卡，我们都已经觉得她非常棒了，未来还可以慢慢提升自己”。