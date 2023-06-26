WTT突尼斯站中国无冠 15岁张本美和成最年轻单打冠军

中国乒乓球队派二线队员参加WTT挑战赛突尼斯站，经过一周的角逐后，中国以零冠收官。

中国男单由林诗栋、袁励岑、向鹏、周启豪、梁俨苧、孙闻、徐海东和刘丁硕出战，走到最远的孙闻止步半决赛，其他人都在不同阶段遭淘汰。在这些球员中，世界排名最高的是第15的林诗栋，他在首圈以1比3败给世界第42的韩国球员安宰贤。

在星期天（6月25日）进行的决赛中，最终在男单获得冠军的是世界第23的卡尔伯格（瑞典），他以4比1完胜世界第17的弗朗西斯卡（德国）。

女单方面，年仅15岁的日本小将张本美和以4比2击败韩国球员申裕斌夺冠，成为WTT赛制下最年轻的单打冠军。

日本女单中除了排名最高的前两位（早田希娜和伊藤美诚）没参赛，其他的都来了。身为赛会头二号种子的木原美悠和平野美宇都在八强赛遭淘汰，最终会师决赛的是三号种子申裕斌和四号种子张本美和。

印度姐妹花“一黑到底”夺女双冠军

双打方面，男双和混双冠军分别属于韩国组合张禹珍／朴康贤和台湾组合林昀儒／陈思羽。最让人意外的是印度穆克吉姐妹花将她们的黑马之旅延续到最后，她们在半决赛淘汰本届世乒赛亚军、韩国组合田志希／申裕斌后，决赛击败日本组合张本美和／木原美悠夺冠。

韩国是WTT突尼斯站的最大赢家，共获得一个冠军和三个亚军。