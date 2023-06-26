梅西“回家”庆生幸福洋溢 7月16日亮相迈阿密

（布宜诺斯艾利斯综合电）6月24日是阿根廷球星梅西（Messi）的36岁生日，顶着世界杯冠军光环的他今年不仅回到自己的家乡罗萨里奥庆生，还在两场友谊赛中进了四球，此刻的梅西可说是充分享受着足球与假期的快乐。

梅西在他生日当天回到儿时球会纽维尔老男孩（Newell’s Old Boys ）的主场，虽然名义上是参加昔日队友马克西·罗德里格斯（Maxi Rodriguez）的告别赛，实际上却是他的欢迎派对。旧东家为梅西安排了隆重的欢迎仪式，燃放烟花为他庆生，梅西也以一场进球飨宴回馈大家，在开赛第三分钟破门后，半场已完成帽子戏法。

隔天（25日），梅西再受阿根廷传奇里克尔梅（Riquelme）之邀，参加他在博卡青年主场举行的告别赛。

尽管里克尔梅已退役长达八年，但因各种因素，他的告别赛一再延迟。不过，这个“告别赛”终于在6月25日到来，博卡青年球场当天座无虚席，大家除了向里克尔梅告别外，当然也为了一睹梅西的风采。

梅西（左）与阿根廷传奇里克尔梅同一天生日，博卡青年队为两人举办大型生日会。（互联网）

梅西与里克尔梅（45岁）同一天生日，博卡青年队也为这两名巨星准备了大大的生日蛋糕。

虽然从未效力博卡青年队，但当梅西进球时，全场陷入疯狂，外媒称这是向来以狂热著称的博卡青年球迷第一次庆祝自家球门被破。

梅西赛后也表示很开心，“能参加里克尔梅的告别赛实在太美妙了。这是个非常特殊的一天。我和家人正在进行一个美好的假期，然后我将在一个新城市和新球队展开新生活，我很兴奋、很开心”。

据阿根廷媒体报道，梅西确定将在7月16日正式亮相迈阿密国际（Inter Miami），而他的首战定在7月21日对阵墨西哥球队蓝十字（Cruz Azul de Mexico）的美墨联盟杯。