女王赛夺冠 阿尔卡拉斯重返世界第一

阿尔卡拉斯认为，乔科维奇依旧是本届温网的夺冠热门，因为数据显示，乔科维奇在温网赢得的比赛比其他排名前20的球员加起来的还要多。

（伦敦综合电）头号种子西班牙的阿尔卡拉斯（Alcaraz）在新加坡时间星期一（6月26日）凌晨直落两盘轻取澳大利亚球员德米纳尔（De Minaur），成功夺得女王俱乐部网球锦标赛男单冠军，重返世界第一宝座。不过，这名20岁小将认为，塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）仍是来临温布登锦标赛夺冠的最大热门。

阿尔卡拉斯在过去一周的女王俱乐部锦标赛表现非常出色，一路过关斩将打进决赛。在星期一凌晨结束的男单决赛中，他以两个6比4战胜德米纳尔，拿下职业生涯首个草地赛冠军。

阿尔卡拉斯赛后在接受媒体采访时说，就自己过去一周的发挥而言，现在对温网充满信心。“我觉得我现在是温网的夺冠热门之一，但我仍须积累更多草地赛事的经验。”

本赛季，阿尔卡拉斯已经拿下五个单打冠军，总战绩达到40胜4负。凭借在女王俱乐部锦标赛中夺冠，阿尔卡拉斯本周将重返世界第一，并将作为头号种子出战温网。温网正赛将于7月3日拉开战幕。

阿尔卡拉斯：乔科维奇仍是温网夺冠最大热门

虽将以头号种子身份出战温网，但阿尔卡拉斯认为，乔科维奇仍是夺冠最大热门。

他说：“我看到一组数据，乔科维奇在温网赢得的比赛比其他世界排名前20的球员加起来的还要多。这个数据足以说明，乔科维奇会是这项赛事的夺冠最大热门，这是显而易见的。”

“但我会努力继续打出这样的水平，争取机会击败他或闯入（温网）决赛。”

自2018年以来，乔科维奇在温网就一直占据霸主地位。除了2020年因冠病疫情温网停办之外，乔科维奇在该赛事已实现了五连冠，目前已七次夺得温网冠军的他距离瑞士前名将费德雷尔（Federer）的八冠纪录只差一冠。

佩特拉剑指第三座温网冠军

捷克女将佩特拉·科维托娃（Petra Kvitova）则在同一天赢得了WTA德国公开赛冠军，剑指第三座温网女单冠军。

捷克女将佩特拉在夺冠后亲吻奖杯。（路透社）

佩特拉在柏林举行的德国公开赛决赛中，以6比2、7比6（8比6）战胜克罗地亚球员东娜·韦基奇（Donna Vekic），成功夺冠。

这是佩特拉职业生涯的第31个冠军、第六个草地赛锦标，同时也是她本赛季继迈阿密之后的第二个桂冠。

她在赛后表示很震惊，但同时也很高兴自己做到了。

东娜对佩特拉称赞道：“你的职业生涯是我们只能期望的。我输给你几次，而每次输给你，我都觉得你可以赢下这项赛事。”

现年33岁的佩特拉在过去的13场草地比赛中，赢了12场。

佩特拉曾在2011年和2014年赢得温网冠军，而这次的胜利无疑让她更有信心能重返温网巅峰。