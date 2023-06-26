切尔西中卫库利巴利 加盟沙特球队利雅得新月

（伦敦路透电）切尔西（Chelsea）中卫库利巴利（Koulibaly）加盟沙特阿拉伯球队利雅得新月（Al-Hilal），他也成为继狼队（Wolverhampton）中场内维斯（Neves）之后，第二位从英超过档该球会的球员。

利雅得新月星期一（6月26日）在官方社交平台上发布了一段库利巴利的短视频，并写道：“欢迎来到利雅得。”

据悉，库利巴利与利雅得新月的合同将持续到2026年，但没有透露任何财务细节。据英国媒体报道，利雅得新月将为这名32岁的塞内加尔中卫支付约1700万英镑（约2900万新元）的酬劳。

库利巴利说：“我和那些为现在和未来创造荣耀的人一同奋战。”

库利巴利去年7月从那波利（Napoli）加盟切尔西后，在各项赛事中出战32场比赛，攻进两球。

稍早前，利雅得新月也从狼队签下了葡萄牙中场内维斯。

自从今年1月“帅罗”克·罗纳尔多（C. Ronaldo）转会到利雅得胜利（Al Nassr）以来，沙特职业联赛对原本效力于欧洲球队的球员来说，越来越具有吸引力。

本月早些时候，沙特联赛冠军吉达联合（Al-Ittihad）就签下了2022年金球奖得主本泽马（Benzema），直至2026年。该球会同时也证实了切尔西中场大将坎泰（Kante）的加盟。

据西班牙媒体报道，利雅得新月也希望得到曼市（Man City）中场贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）。