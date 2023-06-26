韩国不敌新西兰 中日赢得开门红

（悉尼综合电）第30届女篮亚洲杯星期一（6月26日）在澳大利亚悉尼吹响号角，历史上夺冠次数最多的韩国与新西兰激战至最后时刻，最终以64比66败下阵来，无缘开门红。

韩国曾在这项赛事中赢过12次冠军，但本场比赛球队的表现却不及预期。首节比赛，韩国12比20落后，次节将比分追至25比41。易边再战，中锋朴智秀（Park Ji-su）连续得分，帮助韩国将比分追至46比52。末节决战时刻，韩国一度将比分追至64平，过后新西兰中投命中，韩国的前锋金丹菲（Kim Dan-bi）终场前三分出手无果，未能实现绝杀。

吃下这场败仗后，韩国必须在剩下的小组赛中击败中国和黎巴嫩，才能有机会获得2024年巴黎奥运会预选赛的参赛资格。

其他赛场，女篮世界杯亚军得主中国以89比44战胜黎巴嫩，赛事卫冕冠军日本则以94比53轻取台湾，收获开门红。

谈及与黎巴嫩的这场比赛，中国主帅郑薇赛后说：“通常第一场比赛都不太容易打， 但随着比赛深入，我们在防守端的表现越来越好，这支球队组合时间短，还需要更多的磨合。”

黎巴嫩主帅乔治斯（Georges）说：“我们在上半场打得不错。但在面对中国这样的强队，你必须在40分钟内都保持专注，必须和她们保持40分钟的体力对抗，这对我们来说很辛苦。”

本届女篮亚洲杯将持续至7月2日。