撑杆跳世界纪录一再刷新 杜普兰蒂斯：我的对手是自己

（俄斯特拉发法新电）撑杆跳名将杜普兰蒂斯非常享受在赛季初就改写世界纪录，他说自己只会与自己竞争，而不是与其他人较量。

今年2月，杜普兰蒂斯在世界田联室内巡回赛法国克莱蒙费朗站比赛中改写世界新猷，他以6米22刷新自己所保持的6米21世界纪录。本月初，23岁的杜普兰蒂斯跳出6米11的今年世界户外最佳成绩，同时也打破FBK亨厄洛运动会的大会纪录。

杜普兰蒂斯集室内、户外世界纪录、奥运金牌、世界冠军、欧洲室内户外双料冠军等荣耀于一身。他星期一（6月26日）接受赛前采访时说：“我目前处在我想要到达的位置，我很喜欢这个开局。我的状态很好，很快、很强壮，这是我现在想要的。”

这名瑞典撑杆跳选手本周会参加在捷克举行的俄斯特拉发金鞋钉挑战赛（Golden Spike），之后盼能卫冕8月在布达佩斯举行的田径世锦赛。

杜普兰蒂斯的室内最好成绩是6米22，比法国名宿拉维莱涅之前所保持的世界纪录（6米16）高出六厘米；他的户外最好成绩是6米21，也远远超过前世界纪录保持者、乌克兰布勃卡在1994年缔造的纪录（6米14）。

杜普兰蒂斯：只和自己较量

杜普兰蒂斯的所有数据都遥遥领先其他选手，他说这项运动的本质让他主要是在和自己竞争。“这不是一个和其他人竞争的比赛，我能做的就是上去、跳高、越过任何障碍，这是一个和自己的较量。

“在我成为世界最好的选手之前，我就是这么做的。你旁边的人做什么都不重要。这是撑杆跳高，我尽量不去过度计算，也尽量不去担心任何事。与他人的唯一竞争就只在计分板，我唯一能控制的是我自己。”