科瓦契奇低价加盟曼市 切尔西沦为球员超市

为能在6月30日前完成交易，切尔西降低要价，低价将科瓦契奇卖给竞争对手曼市。由于阵容臃肿，切尔西在这个夏天会大量出售球员，成为球员超市。

曼市（Man City）在新加坡时间星期三（6月28日）凌晨宣布了今夏的首笔签约，他们以2500万英镑（约4300万新元）转会费从切尔西（Chelsea）签下29岁的克罗地亚中场科瓦契奇（Kovacic）。经历了上赛季的豪购后，切尔西却没能踢入欧洲赛场。面对臃肿阵容，他们今夏只能敞开大门，沦为“球员超市”。

科瓦契奇与曼市签约四年，除了2500万英镑转会费外，曼市还可能根据浮动条款，向切尔西支付额外的500万英镑。

曼市总监：科瓦契奇符合曼市要求

科瓦契奇技术出众，善于中场带球突进。曼市队长、32岁的德国中场京多安（Gundogan）已以自由球员身份加盟巴塞罗那（Barcelona）。在英格兰中场天才贝林厄姆（Bellingham）的争夺战中，曼市不敌皇家马德里（Real Madrid）。科瓦契奇的到来弥补了曼市在中场的空缺。

京多安是上赛季的曼市队长，是球队的功勋球员。（法新社）

科瓦契奇曾随皇家马德里（Real Madrid）和切尔西四次赢得欧洲冠军联赛冠军，也曾帮助克罗地亚在2018年世界杯中获得亚军，是一位球场上的赢家。在曼市宣布他加盟的文告中，科瓦契奇说：“这对我来说是一次美妙的转会，我已经迫不及待要在曼市开始征程。

“大家都看到了瓜迪奥拉（Guardiola）统帅这支球队的表现，知道他们是多么出色。对我来说，他们是世界上最好的球队。他们赢得的奖杯大家都看得到，即使从足球角度来看，他们也是最佳。加入这么一支球队是每一个足球运动员的梦想。”

曼市足球总监贝吉里斯坦（Begiristain）说：“科瓦契奇是一名出色的球员，他可以踢防守中场，也可以踢核心中场。他在顶尖球会中有着丰富的经验，对于英超联赛也非常了解。签下他是一个非常容易的决定，因为他的战术和技术能力符合我们对于一名中场球员的期待。”

切尔西降低要价达成交易

对于离开切尔西，科瓦契奇说：“为这样一家伟大球会效力，并赢得一些足球运动中最重要的奖杯，是一种难以置信的快乐。切尔西是一家我每分每秒都热爱的球会，但现在是我离开的时候了。”

根据ESPN报道，切尔西原本对于科瓦契奇的要价是3500万英镑，但为了能在6月30日前达成协议，将收入算在2022-23赛季，通过欧洲足联的财政要求，切尔西降低了要价。

切尔西在去年5月易主，新老板伯利（Boehly）花钱豪爽，动辄在转会市场上一掷千金，但切尔西在刚刚结束的赛季中成绩糟糕，仅排名英超第12位，无缘欧洲赛场。面对球队臃肿的阵容，蓝军必须在夏季转会窗口中出售球员。

坎泰已经加盟了沙特联赛冠军吉达联合。（法新社）

切尔西已出售三员大将

在过去的一个月中，切尔西已经有科瓦契奇、坎泰（Kante）和库利巴利（Koulibaly）三员大将离队。据报道称，齐耶赫（Ziyech）、门迪（Mendy）和洛夫特斯—奇克（Loftus-Cheek）的转会也都即将完成。

此外，普利西奇（Pulisic）、哈弗茨（Havertz）、芒特（Mount）等球员也都很有可能离开，再加上原本就租借在外的卢卡库（Lukaku）等球员，切尔西今夏转出球员几乎肯定超出10位。