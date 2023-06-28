杜普兰蒂斯以6米12夺冠 刷新本赛季最佳成绩

（俄斯特拉发法新电）瑞典撑杆跳名将杜普兰蒂斯星期二（6月27日）在捷克的俄斯特拉发金鞋钉挑战赛（Golden Spike）提高自己本赛季的室外撑杆跳最佳成绩，以6米12夺冠。

本月初，23岁的杜普兰蒂斯跳出今年室外撑杆跳世界最佳成绩6米11，也刷新FBK亨厄洛运动会的大会纪录。他星期二再接再厉，将成绩提高一厘米。

杜普兰蒂斯是室内和室外撑杆跳世界纪录保持者，两项纪录分别是6米22和6米21。

杜普兰蒂斯在金鞋钉挑战赛中，轻松地跳过了6米后成为当天比赛唯一达到这个高度的运动员。他过后将杆数升到6米12，并在第一次试跳就跳过这个高度。

随后，他尝试挑战6米17的高度，但以失败告终。6米12不只是杜普兰蒂斯个人今年最好的室外成绩，也是本赛季世界最佳成绩。

杜普兰蒂斯说：“我认为6米12几乎是我今天能达到的最高高度了。我很满意自己今天的表现。

“6米12这个高度很好。今天的天气比我想象的要冷一些。”

澳洲与菲律宾选手获得亚季军

2017年伦敦世锦赛第七名、澳大利亚选手马歇尔以5米90的成绩获得银牌，亚洲纪录保持者奥比埃纳（菲律宾）也以5米90的成绩获得第三名。

今年的世界田径锦标赛将于8月19日在布达佩斯举行，杜普兰蒂斯正在积极备战中。他今年2月在世界田联室内巡回赛法国克莱蒙费朗站比赛中，以6米22米的成绩改写由自己保持的世界纪录。

杜普兰蒂斯不只是室内和室外世界纪录保持者，也是奥运、世锦赛、欧洲室内与室外田径锦标赛的冠军。