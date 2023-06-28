加拿大终场摆乌龙 金杯赛首战遭瓜德罗普踢和

（多伦多综合电）最后一刻上演乌龙宴，加拿大在本地时间星期三（6月28日）上午结束的中北美洲及加勒比海金杯赛首战意外遭瓜德罗普以2比2踢和。

瓜德罗普属于法国的一部分，不是国际足联的成员国，所以没有世界排名。加拿大则是本届赛事主办国之一，上届也踢进了半决赛。去年在卡塔尔，他们也在阔别26年后重登世界杯舞台，被认为有望重返足球巅峰。

加拿大曾两度夺得金杯赛冠军，但上一次已是2000年的陈年旧事。

今年是加拿大自2015年以来首次与美国一同举办金杯赛，这本是“枫叶军团”向世人展示实力的大好机会，岂料他们首场比赛就碰钉子。瓜德罗普前锋安布罗斯（Ambrose）在第23分钟先声夺人，加拿大到了下半场的第四分钟才凭前锋卡瓦利尼（Cavallini）的进球扳平比分。

第71分钟，瓜德罗普后卫里纳（Lina）不慎上演乌龙宴，让加拿大得以2比1反超，但令人意想不到的是，原本胜利在望的加拿大竟“有样学样”，前锋罗素-罗（Russel-Rowe）在终场补时第六分钟也自摆乌龙，让瓜德罗普获得宝贵的一分。

赛后，加拿大主帅赫德曼（Herdman）因为没有将效力于欧洲球会的阿方索·戴维斯（Alphonso Davies）、佐纳丹·戴维（Jonathan David）和拉林（Larin）等召入队而遭到抨击。

加拿大将在7月1日的D组第二场小组赛中，对阵刚以1比0击败古巴的危地马拉。