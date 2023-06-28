玛塔入选巴西队阵容 第六次出战女足世界杯

37岁的巴西功勋女足运动员玛塔（Marta）再次入选世界杯阵容，将第六次出战世界杯。

不过，玛塔之前因为膝盖受伤，休养了近一年时间，状态不如从前，因此巴西主帅桑哈奇（Sundhage）表示，他不能确保玛塔能在世界杯中首发。

玛塔曾经六次赢得世界年度最佳女足球员殊荣，最后一次是在2018年。她被普遍认为是历史上最伟大的女足球员。下月在澳大利亚和新西兰举行的女足世界杯将是她第六次为巴西披甲出战，但她此前率队征战的最佳成绩是2007年的亚军，世界杯是她尚未赢得过的荣誉。

在2022年3月遭遇了膝盖十字韧带撕裂的重伤后，玛塔休养了近一年才痊愈。她在今年2月回到球场，复出至今在15场比赛中攻入两球，这显然不是她的最佳水平。在4月的两场友谊赛中，巴西并没有招玛塔入队。

在宣布巴西阵容时，桑哈奇说：“玛塔是足球女王，是标志性人物，站在她身旁就会感受到她的气场。在最后一传方面，她是世界足坛的最佳之一，不过她这次会不会进入首发阵容？这我还不知道。”

巴西女足正处在新老交替的阶段，23人名单中有11人是首次参加世界杯，所以不是本届世界杯的夺冠热门。

巴西在本届世界杯与法国、牙买加和巴拿马分在一组，她们将在7月24日开始比赛，小组赛的第一个对手是巴拿马。