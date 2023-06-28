中国日本亚洲杯小组赛全胜晋级四强

各支球队在澳大利亚悉尼展开为期三天的小组赛争夺，中国在A组最后一轮比赛战胜韩国晋级四强后，也获得2024年巴黎奥运会资格赛参赛权，以及2026年女篮世界杯参赛权。力求卫冕的日本则在B组赛以绝对优势击败东道主澳洲，同样获得四强席位。

（悉尼综合电）中国女子篮球队星期三（6月28日）在亚洲杯小组赛经过加时后以87比81力挫韩国，取得三连胜，成功从小组赛突围，直接晋级半决赛。

各支球队在澳大利亚悉尼展开为期三天的小组赛争夺，中国在A组先后战胜黎巴嫩、新西兰和韩国取得四强资格。她们也凭借这场胜利拿到了2024年2月进行的巴黎奥运会资格赛参赛权，以及2026年女篮世界杯参赛权。

本场比赛跌宕起伏，中国在前两节比赛都处于落后劣势，首节慢热一度落后九分。次节，尽管明星球员李梦奋力缩小差距，她们依旧落后韩国六分。

到了第三节，中国吹起反攻号角，在攻防两端表现出色，让韩国数次无功而返。中国以44比44首次追平韩国，随后韩旭将比分反超。但顽强的韩国再次夺得领先优势，以54比53结束本节比赛。

在惊险刺激的最后一节比赛，中国在临近半程时打出进攻高潮，李梦反超比分助球队一度以65比58领先，但韩国顽强追分并成功扳平，两队在常规时间战成72平。

加时赛局势依旧胶着，但李梦在关键时刻命中两个罚球，李缘则射中三分球，最终中国以87比81取胜。韩旭是本场表现最抢眼的球员，贡献33分和11个篮板，李梦则取得26分和八个篮板。

中国主教练郑薇赛后说：“今天对于韩国队来说是背水一战的比赛，她们在场上非常拼，她们的精神值得我们尊重。上半场我们进攻的侵略性不够。下半场，我们一直在鼓励队员们打得更有侵略性。在下半场，尤其是加时赛我们给了对手很大的压力。当机会出来之后，球员们也不手软。”

本届亚洲杯共有八支球队参加。根据赛制，八队被分成两组进行小组赛，每组的小组头名直接晋级半决赛。两个小组的第二和第三名得通过附加赛，争夺剩下的两个半决赛名额。

上届冠军日本晋级四强

在B组的比赛中，上届冠军日本和东道主澳洲的强强对话是当天的焦点战，力求卫冕的日本以91比66轻松胜出，也直接晋级四强。日本接下来的对手是新西兰与菲律宾在附加赛之间的胜者；中国的四强对手则是澳洲和韩国之间的胜者。

小组赛结束之后，中国和日本会有两天时间进行调整和休息，然后于星期六（7月1日）展开半决赛。

星期四（29日）没有比赛，三战皆墨的黎巴嫩和台湾将在星期五（30日）进行第七、第八名次赛，新西兰和菲律宾、澳洲和韩国的附加赛也会在这天进行。