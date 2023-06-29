因心理问题休赛年余 美国体操女王西蒙妮8月或复出

（洛杉矶法新电）美国体操女王西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）可能会在今年8月重返赛场，这是她自东京奥运会退赛以来的首个国际赛事。

东京奥运因心理因素退出数赛项

因冠病疫情延期一年举行的东京奥运会，26岁的西蒙妮获得女团银牌和平衡木铜牌后，因心理健康问题选择退出其余项目。她当时说须要优先考虑自己的心理健康，随之而来的是一段漫长的休赛期。她曾在2016年里约奥运会赢得四枚金牌，也是体操史上世锦赛金牌最多的运动员。

不过，西蒙妮有可能会在8月重返赛场。美国体操协会星期三（6月28日）公布美国体操经典赛（U.S Classic）的参赛名单。其中，刚完成婚礼的西蒙妮和她的队友、亚裔名将苏妮莎·李的名字都在名单中，这项比赛会在8月4日至5日进行。

虽然已经报名，不过美国体操协会并不保证选手一定会参赛，“报名并不能保证会参加”。

美国体操协会项目总监斯蒂芬妮·科瑞平也说：“每个运动员在他们的职业生涯中都处于不同的阶段，不论他们身在何处，我们都会支持他们每一个人。”

4月底与橄榄球星欧文斯结婚

西蒙妮在赛场外的生活非常美满，她和未婚夫NFL橄榄球明星乔纳森·欧文斯4月底向公众宣布他们在德州登记结婚的消息。5月初，他们也分享了婚礼的照片。

虽然西蒙妮没有透露未来的计划，但许多人都希望她会借这站比赛为2024年巴黎奥运会努力。美国经典赛距离巴黎奥运有大约一年的时间，西蒙妮过去曾利用这项赛事展开复出计划。她2016年在里约奥运结束近两年后，2018年才重新参赛。