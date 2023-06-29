我国羽毛球男单男双 蒙古国际挑战赛晋级

新加坡羽毛球男单郑加恒和男双倪祖杰／吴忠汉星期四（6月29日）在蒙古羽毛球国际挑战赛获胜，分别晋级第三圈和复赛。

我国一线队员目前在新加坡准备7月中旬开打的韩国公开赛（超级500赛），二线队员则前往另一国家参加蒙古国际挑战赛。

赛会三号种子、世界排名第88位的郑加恒在次圈迎战世界第421的日本球员小川翔吾。郑加恒上演翻盘好戏，以16比21、21比13、21比18晋级，下一圈将与台湾球员余煌（译音）争夺复赛资格。比赛会在星期五（30日）上午9时进行。

我国男双一喜一忧，赛会三号种子骆建贤／郭俊良12比21、11比21不敌日本组合小川翔吾／佐野大介；倪祖杰／吴忠汉则以21比19、21比17击败另一支日本组合井上诚也／川边悠阳。

世界第126的倪祖杰／吴忠汉的复赛对手是来自马来西亚的四号种子刘航益／吴永昌，比赛会在星期五下午3时进行。

当天落败的新加坡球员还有男单许家维，他8比21、16比21不敌以色列球员丹尼尔·杜博文科。

蒙古挑战赛不属于世界羽联巡回赛，比超级赛级别更低的这项赛事属于世界羽联第三等别赛事。比赛的积分因赛事级别的高低而有所不同，比如国际挑战赛冠军可获得4000积分，而巡回赛超级100赛的亚军就可获得4680分。

许多球员先从国际挑战赛参赛，后在巡回赛有所作为，例如蒙古国际挑战赛的历届冠军得主就有我国头号男单骆建佑、目前世界排名第四（日本第一）的男单奈良冈功大，以及韩国男子双打名将李龙大和柳延星。