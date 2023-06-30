女篮亚洲杯 新澳半决赛对垒日中

随着两场复赛的结束，新西兰将在半决赛中碰上赛事卫冕冠军日本，而澳大利亚则将在半决赛中再战中国。

在星期五（6月30日）举行的女篮亚洲杯复赛中，新西兰险胜菲律宾，澳大利亚轻取韩国，双双抢到四强最后两个席位。

原本以为新西兰能够轻取菲律宾，却没想到双方鏖战到最后一刻才分出胜负，最终新西兰以83比78取胜，晋级四强。

首节比赛，新西兰从开场就凭借着强硬的身体优势取得领先，不过菲律宾打得十分顽强，紧咬分差。新西兰以21比15，带着六分的领先优势进入第二节。

第二节，菲律宾凭借自身的速度优势打了新西兰一个措手不及，加上球队外线手感火爆，新西兰未能扩大分差。半场战罢，新西兰以45比41领先。

易边再战，菲律宾打出一波9比0的高潮完成反超，顺势占据场上主动权。第三节战罢，菲律宾以69比68领先一分。

末节决战，双方身体对抗升级，菲律宾球员体力不支，投篮命中率开始下滑。新西兰则抓住机会反超，惊险取胜。

新西兰21岁控卫查丽丝（Charlisse）此役手感爆棚，全场23投13中，命中率高达56%，砍下全场最高的34分。

凭借本场比赛的胜利，新西兰将在半决赛中碰上赛事卫冕冠军日本。稍早前日本三战全胜，以B组盟主身份闯入半决赛，同时拿到2024年巴黎奥运会资格赛入场券，以及2026年女篮世界杯的参赛权。

澳大利亚四人得分上双

另一边厢，澳洲以91比64战胜韩国，顺利闯入半决赛。

本场比赛澳洲在实力上完全碾压对手，首节比赛就领先15分，第二节再赢对手四分，第四节也净胜10分。韩国的防守在澳洲球员面前，就如隔靴搔痒，丝毫起不了作用。

澳洲此役四人得分上双，全队投篮命中率达到55%，三分命中率44%，抢下48个篮板。

此役战罢，澳洲将在半决赛对上A组盟主中国，这也将是去年世界杯半决赛的重演。去年世界杯半决赛，中国球员王思雨命中关键两罚，帮助中国以61比59淘汰东道主澳洲，闯入最后的决赛。

本届女篮亚洲杯半决赛将在星期六（7月1日）展开，决赛将在星期天（2日）进行。