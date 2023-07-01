切尔西从比利亚雷亚尔签下前锋杰克逊　

（伦敦法新电）随着“蓝军”切尔西（Chelsea）在星期五（6月30日）官宣从西甲球队比利亚雷亚尔（Villarreal）签下前锋尼克拉斯·杰克逊（Nicolas Jackson），他们的新锋线组合也逐渐形成。

22岁的杰克逊上赛季为比利亚雷亚尔在西甲联赛中上场26次，攻进12球。据报道，切尔西以3200万英镑（约5470万新元）和他签下了八年的长约。

针对杰克逊的加盟，切尔西技术总监斯图尔特和温斯坦利说：“我们很高兴请到尼古拉斯加盟切尔西。正如他上赛季在比利亚雷亚尔所展示的那样，他是一名拥有巨大潜力的年轻球员。

“我们相信他已为职业生涯的下一步做好准备，并期待他和我们的新主帅波切蒂诺（Pochettino）以及切尔西队友合作。”

由于在上赛季豪花超过5亿英镑引进新球员，切尔西本季为了满足财务公平竞赛原则而被迫出售球员，近几个星期可说是特别忙碌。

切尔西和曼联已就中场芒特的转会达成一致

继哈弗茨（Havertz）跳槽至伦敦同城劲敌阿申纳（Arsenal），门将门迪（Mendy）、中场坎泰（Kante）和中卫库利巴利（Koulibaly）陆续前往沙特阿拉伯联赛“捞金”后，中场洛夫特斯·奇克（Loftus-Cheek）也于星期五加盟意甲球队体育米兰（AC Milan）。

此外，切尔西和曼联（Man Utd）已就中场芒特（Mount）的转会达成一致。

虽然卖出了不少球员，但蓝军在引起杰克逊之前，也引进了法国国脚恩昆库（Nkunku），两人将在新赛季竞争成为切尔西首席九号球员。

切尔西在上季英格兰足球超级联赛排名第12，是他们自1994年以来的最低联赛排名。