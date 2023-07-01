欧文格林留守原队 范弗利特获落选秀最高价合同

2016年曾在选秀大会落选的范弗利特，如今成为首位获得过亿合约的落选秀球员，可谓相当励志。

（纽约综合电）美国职业篮球赛（NBA）自由球员市场本地时间星期六（7月1日）清晨6时开启，两大球星欧文（Irving）和格林（Green）分别留守达拉斯小牛和金州勇士。范弗利特（VanVleet）离开多伦多猛禽，和休斯敦火箭签订三年1亿3000万美元（约1亿7500万新元）的合约。这是落选秀球员获得历来最高价的合同，薪金比欧文还高。

今年2月从布鲁克林网被交易到达拉斯小牛的八届全明星控卫欧文，和小牛签订三年1亿2600万美元的合约，最后一年为球员可决定是否履行合约的球员选项。31岁的他早前为小牛上阵的20场比赛中拿下场均27分，但球队无缘季后赛。

欧文（图）和东契奇的强大后场组合今年并未奏效，不过两人新赛季将再度合作。（法新社）

不过欧文的合约不是首日最丰厚的，29岁的控卫范弗利特离开了效力七年的猛禽，加盟火箭。曾在2016年落选NBA选秀大会的范弗利特通过他当年在夏季联赛的表现最终加入猛禽，并逐渐站稳脚跟，帮助球队拿下2019年NBA总冠军。

火箭高价揽范弗利特 新赛季雄心勃勃

有“范乔丹”之称的范弗利特的得分数据并不高。他上赛季场均得19.3分，投篮命中率39.3%，和欧文代表小牛时的场均26.9分及51%命中率相去甚远，因此这份合约在球迷看来显然有些溢价。

不过对拥有约6000多万美元薪资空间的火箭看说，钱不是问题。加上范弗利特是火箭新帅乌度卡（Udoka）极力看重的球员之一，正直当打之年的他相信将有助于目前作为全联赛第二年轻球队的火箭成长。

另外，曾帮助勇士夺下四次NBA总冠军的33岁资深球员格林（Green）早前拒绝行使下赛季价值2750万美元的合约，成为自由球员。但在勇士的挽留下，他最后仍签下四年（第四年为球员选项）价值1亿美元的合同。他新赛季的薪资为2230万美元，可说是降薪留队，这将为勇士省下约4300万美元的奢侈税。

格林降薪留队，继续为效力了11年的金州勇士打球。（法新社）

在自由球员市场开启前，NBA公布的下赛季工资帽（球员工资上限）为1亿3602万1000美元，下限则是1亿2241万8000美元。全队工资超越1亿6529万4000美元的球队，则要交付奢侈税。勇士作为“惯犯”，下赛季要交的奢侈税将近1亿3500万美元。

完成马刺首次训练 文班亚马：感觉不错

文班亚马上星期在马刺记者会中，展现球技。（法新社）

各队招兵买马之际，日前成为选秀状元加入圣安东尼奥马刺的法国天才文班亚马（Wembanyama）在星期五（6月30日）完成了他的首次训练。他在训练后说：“感觉不错，我受到队友们的热烈欢迎，我迫不及待想上阵了。”

他将参加本地时间7月8日开打的拉斯维加斯NBA夏季联赛，并预计上阵其中的一两场比赛。不过，他将不会代表法国参加8月底举行的篮球世界杯。

对于马刺队中的气氛，文班亚马说：“我之前被告知队内在场上场下都有很好的协作，我渐渐感受到了，这让我更确信这是一个好环境。”他也说，马刺主帅波波维奇（Popovich）经常和他沟通，相当照顾他，目前他也还没被这名以严厉著称的NBA传奇责骂。