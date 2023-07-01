女篮亚洲杯淘汰澳洲新西兰 中日连续三届争霸

日本和中国星期六（7月1日）在悉尼举行的女子篮球亚洲杯半决赛中，分别战胜新西兰和东道主澳大利亚，连续三届会师决赛。日本将争取实现六连霸，中国则放眼夺下自2011年以来这项赛事的首个冠军。

进入半决赛的四队已确定拿下明年参加巴黎奥运资格赛，以及2026年女篮世界杯的参赛权。世界排名第二的中国凭借主将韩旭的三分球五投四中，夺下17分和15个篮板的出色发挥，以74比60拿下排名第三的澳洲。

中国开局不顺，前四分多钟九次出手不中，0比5落后澳洲，直到罗欣棫上篮才得分。她们随后步入正轨，在首节还剩约三分钟半时追成7比7，下来更打出得分潮，以18比11结束首节。

澳洲小前锋爱丽丝·库内克（Alice Kunek）第二节不甘示弱，一人连得七分，带动全队将比分扳成20比20。中国下来再以30比22领先，但澳洲继续追分，中国上半场只以35比32领先。

澳洲虽然在第三节初段连得四分反超，但中国下来全面压制对手。韩旭接连三分得手，中国以53比43结束第三节，并再也没有让对手有机可乘。

中国本场多点开花，共10人得分。在美国职业女子篮球联赛（WNBA）打球的韩旭第三次拿下单场最佳球员，而有“袋鼠杀手”之称的王思雨也摘下13分。反观澳洲只有七位球员得分，爱丽丝砍下16分为全队最多。

中国（白衣）本场比赛在篮板球数据上力压澳洲，成为取胜关键之一。（法新社）

中国女篮主教练郑薇赛后说，本届比赛球队因为磨合和伤病等原因起初状态不太好，不过已渐入佳境。她说，球队成功防住对手擅长的篮板球（45对38）和三分球（命中率37.5%对31.3%），是制胜关键。

日本大胜新西兰争取六连冠

日本大将斯蒂芬妮（白衣）在比赛中出手投篮。（法新社）

中国星期天（2日）将在决赛中迎战老对手日本。世界排名第九的日本在另一场半决赛以88比52横扫世界第29的新西兰，连续六届闯入决赛。

斯蒂芬妮夺下17分和六个篮板；桃仁花贡献16分和五个篮板，成为球队胜利功臣。两人虽然出生在日本，但都有非洲血统。斯蒂芬妮的父母来自加纳，而桃仁花则是尼日利亚和日本混血儿。

日本在亚洲杯已连续六次战胜中国，过去两届也战胜中国夺冠。不过中国在亚洲杯外的赛场占上风，曾在2018年至2019年期间的亚运会、世界杯及友谊赛的五场比赛中取得全胜。