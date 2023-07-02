利拉德寻求被交易 热浪是首选

（纽约综合电）波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）的七次全星队球星利拉德（Lillard）要求被交易，首选球队是迈阿密热浪（Miami Heat）。

利拉德将于7月15日满33岁，未来四年的薪水为2亿零400万美元（约2亿7600万新元）。在过去的11年NBA生涯中，利拉德都效力于拓荒者，但在球队的八次季后赛旅途中，只有一次成功闯进第二轮。

《迈阿密先驱报》（Miami Herald）报道称，利拉德只希望加盟热浪，因为他和热浪球星阿德巴约（Adebayo）是多年好友，并且也很尊重热浪的组织核心巴特勒（Butler）。

利拉德上赛季场均得到职业生涯最高的32.2分和7.3次助攻，在58场比赛中投篮命中率达到了职业生涯最高的46.3%。

拓荒者总经理乔·克罗宁（Joe Cronin）说：“我们希望利拉德留队，但他今天通知我们说他想离开，他更想去其他地方打球。”

“对我们来说，我们将继续坚持去赢得比赛，同时在追求这一目标的过程中，为球队做最好的事情。”

上赛季拓荒者战绩为33胜49负，已连续两个赛季无缘季后赛。

据悉，热浪方面有可能被交易的球员就包括希罗（Herro）、劳里（Lowry）和罗宾逊（Robinson）。