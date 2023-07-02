金杯赛：加拿大闷和危地马拉 瓜德鲁普大胜古巴

（迈阿密综合电）加拿大在中北美及加勒比海地区金杯赛第二场小组赛中0比0闷和危地马拉，同组的瓜德鲁普则4比1大胜古巴。加拿大连续两场战和，出线形势岌岌可危。

在这两场比赛过后，瓜德鲁普在D组中积四分排名第一，危地马拉积三分排第二，加拿大两分，古巴两场全输，零分垫底。

如果能在最后一场战胜古巴，加拿大仍能进入复赛，但过去两场比赛，加拿大的表现都不尽如人意。

在这场于休斯敦举行的比赛中，两队上半场都表现沉闷，没有创造出太多机会。下半场场上节奏略有加快，双方都创造了一些机会，但都没有取得进球。

瓜德鲁普球员巴朗（左二）在第50分钟进球，队友们纷纷上前拥抱庆祝。（法新社）

瓜德鲁普和古巴比赛方面，古巴的卡瓦列罗（Roberney Caballero），米拉内斯（Carlos Denilson Milanes)，桑多（Neisser Sandó）和埃雷拉（Jassael Herrera）四名中场球员在首场比赛输给危地马拉后私自离队，希望留在美国。这不仅让古巴中场实力大受影响，也让队内人心惶惶。

在这样的情况下，瓜德鲁普大开杀戒，潘顿（Phaeton）攻入两球，普鲁曼（Plumain）和巴朗（Baron）也各进一球，瓜德鲁普在第50分钟时就4比0遥遥领先。古巴在第62分钟由埃尔南德斯（Hernandez）射入罚球收复一城，但于事无补。