女足世界杯热身赛 英格兰闷和葡萄牙

（伦敦综合电）在女足世界杯前的最后一场公开热身赛中，英格兰优势明显却破门乏力，只能在主场与葡萄牙0比0闷和。

英格兰是欧洲女足锦标赛的新晋冠军，她们在过去32场比赛中只有一场失利。这场于星期六（7月1日）举行的热身赛中，英格兰在米尔顿凯恩斯的MK体育场坐镇主场，全场攻门多达22次，葡萄牙只有两次。英格兰最接近破门的一次机会是在上半场临近结束前，第50次代表国家出场的乔治娅·斯坦韦（Georgia Stanway）射门击中门楣。

前锋阿莱西娅·卢梭（Alessia Russo）的一次射门，也曾成功突破葡萄牙门将尹妮思·佩雷拉（Ines Pereira），但葡萄牙后卫安娜·博格斯（Ana Borges）门前救险，力保龙门不失。

英格兰功勋队长莉亚·威廉姆森（Leah Williamson）和2022年欧锦赛最佳射脚贝思·梅爱德（Beth Mead）都将因伤缺席世界杯。本场两人都在看台上观战，尽管整体实力强大，但中前场实力不足可能成为制约英格兰在本次世界杯取得成功的重要因素。

英格兰主帅萨琳娜·魏格曼（Sarina Wiegman）说：“我们当然失望，因为我们没能取得进球。上下半场球队的表现有一点区别，因为我觉得我们上半场在控球时反应有点慢，太多球员在球后面……虽然我们确实创造了不少机会，但射门本身没有任何意义。”

英格兰在本场后前往澳大利亚继续备战，7月14日她们将在最后一场热身赛中对阵加拿大，那是一场闭门比赛。萨琳娜表示，她相信随着备战工作的继续，球队会逐步磨合。

英格兰将在7月22日开始世界杯比赛，首场对阵海地。葡萄牙则是第一次踢入女足世界杯，她们将在7月23日对阵荷兰。