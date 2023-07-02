中国险胜日本 阔别12年重返女篮亚洲之巅

随着本场比赛的逆转取胜，中国女篮也与韩国并列，成为在亚洲杯赛场上夺冠次数最多（12次）的球队。

中国在星期天（7月2日）的女篮亚洲杯决赛中73比71险胜日本，时隔12年再度拿下冠军，同时也终结了日本的五连冠。

过去五届亚洲杯，中国与日本交手均以失败告终。尤其是过去两届决赛，中国都以微差败给对手。此役险胜，不难看得出双方的实力在伯仲之间。

首节比赛，双方打得非常积极，比分交替领先，双方以17平的比分结束第一节。次节开场，中国中锋韩旭就轰出一记三分和两记上篮，打出一波7比0的进攻高潮。但随着中国主帅郑薇换下韩旭以五小阵容出战后，球队就连续出现失误，经历了长达七分钟的得分荒，日本则借机反超比分。半场结束，日本35比26领先九分。

下半场，中国做出人员调整，第三节单节领先日本六分，将分差缩小至48比51，落后三分进入末节。最后时刻，中国掀起反扑，前锋李梦和控卫王思雨连续命中三分，帮助球队反超比分。距离比赛结束前一秒，日本压哨投中一个三分，但还是以71比73落败。

数据方面，韩旭砍下全场最高的26分、10个篮板、2次盖帽和2次助攻，李梦和王思雨各有17分进账。日本的高田真希（Maki Takada）摘得全队最高的17分，归化球员斯蒂芬妮·马乌莉（Stephanie Mawuli）则交出五次抢断的数据。

日本归化球员斯蒂芬妮·马乌莉（红衣）试图阻挡中国球员李梦上篮。（法新社）

随着本场比赛的胜利，中国女篮时隔12年重新拿回亚洲杯冠军，与韩国并列成为在亚洲杯赛场上夺冠次数最多（12次）的球队，同时也终结了亚洲杯赛场对阵日本女篮的六连败。

中国主帅郑薇赛后表示，登上女篮亚洲之巅的感觉很不真实，而且在比赛开始前大家并没有想过球队能夺得冠军。“在赛前的训练营中，我们遇到了一些伤病问题，并不是每个球员都在训练营开始时就加入球队。但是我们球员越战越勇，我为她们感到骄傲。”

日本主帅瓮冢彻（Toru Onzuka）也在赛后称赞了球员们的表现，称大家都已尽了最大努力。“我们可以向这支球队（中国队）学习，她们是一支很棒的队伍。”

澳大利亚摘铜

澳大利亚在铜牌争夺战中以81比59战胜新西兰，连续第三次在女篮亚洲杯上收获铜牌。

澳洲小前锋爱丽丝·库内克（Alice Kunek）和新西兰小前锋佩尼娜·戴维森（Penina Davidson）各摘得19分，属全场最高。

值得一提的是，进入半决赛的这四支队伍也都获得了2024年巴黎奥运会资格赛席位。