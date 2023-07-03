世杯前与足总闹分歧 南非女足热身赛现13岁女孩

（约翰内斯堡综合电）因不满奖金和热身赛场地，南非女子国家足球队在世界杯前与足总闹分歧，拒绝参加星期天（7月2日）对垒博茨瓦纳的热身赛，迫使南非足总仓促组队，甚至招进了一名年仅13岁的女孩。

第九届女足世界杯将在本月20日在澳大利亚和新西兰举行，星期天的热身赛本该是一场欢送赛，岂料南非女足与南非足总竟在这个关键时刻出现分歧，球队因足总拒绝满足她们每人额外2万1000兰特（约1503新元）的奖金，并认为对垒博茨瓦纳的比赛场地不适合踢国际友谊赛而决定罢赛。

由于事发突然，南非足总只能仓促组队，不仅从本土联赛招进了一名年仅13岁的女孩，热身赛也因此被迫延迟了一个小时才开始，结果这支毫无经验的球队惨遭博茨瓦纳以5比0痛宰。

要知道，博茨瓦纳女足的世界排名比南非女足低了整整96位，这对于南非足球来说，无疑是个巨大的耻辱。

南非足总官员：女队球员是“叛徒”

一名不愿具名的南非足总官员在接受采访时，抨击女队球员是“唯利是图的叛徒”。

根据球员们的说法，只要她们参加世界杯，就会从国际足联那边获取每人3万兰特（约2148新元）的出场费，但这与南非足总无关，她们要求足总给予她们额外2万1000兰特的奖金。

但南非足总财务官希鲁约却认为，球员们根本就是狮子大开口。他说：“国际足联承诺她们的奖金已超过了过去任何一支国家队，包括男队，但她们还是不高兴。”

希鲁约透露，南非女队在参加2019年法国世界杯时只获得2万兰特的奖金。

南非体育部长科多瓦在事发后发表声明，呼吁足总与球队尽可能找出一个友好的解决方案。此外，他将在星期二（4日）与球员工会的代表会面。

按照原定计划，南非女足下星期六（15日）将在新西兰基督城与哥斯达黎加进行世界杯前的最后一场热身赛。

她们在本届世界杯与瑞典、意大利和阿根廷同属G组，首场小组赛（23日）将对垒瑞典。