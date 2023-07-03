世杯前与足总闹分歧 南非女足热身赛现13岁女孩

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发布 / 2023年7月3日 2:59 PM
南非女子国家足球队因不满世界杯奖金与热身赛场地而拒绝参与上星期天（7月2日）对垒博茨瓦纳的热身赛。图为南非女子国家足球队2019年6月8日在法国体育场所摄。（路透社）
南非女子国家足球队因不满世界杯奖金与热身赛场地而拒绝参与上星期天（7月2日）对垒博茨瓦纳的热身赛。图为南非女子国家足球队2019年6月8日在法国体育场所摄。（路透社）

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（约翰内斯堡综合电）因不满奖金和热身赛场地，南非女子国家足球队在世界杯前与足总闹分歧，拒绝参加星期天（7月2日）对垒博茨瓦纳的热身赛，迫使南非足总仓促组队，甚至招进了一名年仅13岁的女孩。

第九届女足世界杯将在本月20日在澳大利亚和新西兰举行，星期天的热身赛本该是一场欢送赛，岂料南非女足与南非足总竟在这个关键时刻出现分歧，球队因足总拒绝满足她们每人额外2万1000兰特（约1503新元）的奖金，并认为对垒博茨瓦纳的比赛场地不适合踢国际友谊赛而决定罢赛。

由于事发突然，南非足总只能仓促组队，不仅从本土联赛招进了一名年仅13岁的女孩，热身赛也因此被迫延迟了一个小时才开始，结果这支毫无经验的球队惨遭博茨瓦纳以5比0痛宰。

要知道，博茨瓦纳女足的世界排名比南非女足低了整整96位，这对于南非足球来说，无疑是个巨大的耻辱。

南非足总官员：女队球员是“叛徒”

一名不愿具名的南非足总官员在接受采访时，抨击女队球员是“唯利是图的叛徒”。

根据球员们的说法，只要她们参加世界杯，就会从国际足联那边获取每人3万兰特（约2148新元）的出场费，但这与南非足总无关，她们要求足总给予她们额外2万1000兰特的奖金。

但南非足总财务官希鲁约却认为，球员们根本就是狮子大开口。他说：“国际足联承诺她们的奖金已超过了过去任何一支国家队，包括男队，但她们还是不高兴。”

希鲁约透露，南非女队在参加2019年法国世界杯时只获得2万兰特的奖金。

南非体育部长科多瓦在事发后发表声明，呼吁足总与球队尽可能找出一个友好的解决方案。此外，他将在星期二（4日）与球员工会的代表会面。

按照原定计划，南非女足下星期六（15日）将在新西兰基督城与哥斯达黎加进行世界杯前的最后一场热身赛。

她们在本届世界杯与瑞典、意大利和阿根廷同属G组，首场小组赛（23日）将对垒瑞典。

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