利物浦签下匈牙利中场索博斯洛伊

（利物浦综合电）英格兰超级联赛球会“红军”利物浦（Liverpool）星期天（7月2日）证实，以6000万英镑（约1亿零292万新元）的毁约金，从德甲球会莱比锡（Leipzig）签下匈牙利中场索博斯洛伊（Szoboszlai）。

这是红军继6月引入阿根廷中场麦卡利斯特（Mac Allister）后的另一个中场补强行动。

在确定加盟红军后，索博斯洛伊在球会官网上说：“过去三四天真的很漫长，并不容易。不过最终我还是来到了这里，我很高兴，也迫不及待赛季开始。”

利物浦上赛季以联赛第五的名次完成赛季，过去七年来首次无缘欧洲冠军联赛。中场球员米尔纳（Milner）、奥克斯拉德-张伯伦（Oxlade-Chamberlain）与凯塔（Keita）都在上赛季结束、约满后离队，球队急需在这个环节引入新援补强。

现年22岁的索博斯洛伊加盟红军后将穿上凯塔留下的八号球衣，这也是索博斯洛伊儿时偶像杰勒德（Gerrard）在利物浦时所穿的球衣。

这名匈牙利中场说：“我身上有杰勒德的刺青。说实话，当我还是孩子的时候，我并没有看太多足球赛，不过我看了一场欧冠赛，那场比赛他（杰勒德）是全场表现最优秀的球员之一。”

自2021年加盟莱比锡后，索博斯洛伊代表这支德甲球会踢了91场比赛，取得20个进球与22次助攻，帮助球队赢下了德国杯，并且在过去两个赛季都以前四的名次完成赛季。

索博斯洛伊：过去在莱比锡紧凑且成功

在莱比锡所发出的文告上，索博斯洛伊说：“过去几年在莱比锡是紧凑且成功的。”

“场内场外我都结识了很多人，他们帮助我成长。我在莱比锡学到很多，也变得成熟，所以我真的要感谢球会。”

索博斯洛伊是近几个星期第二位以高价码加盟英超球会的莱比锡球星。“蓝军”切尔西（Chelsea）刚在6月从这支德甲球会签下法国籍前锋恩昆库（Nkunku）。

除了这两名球员，据悉另一支英超豪门曼市（Man City）也对莱比锡的格瓦迪奥尔（Gvardiol）虎视眈眈，这名克罗地亚中卫如果成功过档曼市，有可能会成为世界上身价最高的后卫球员。