金杯赛：美国牙买加大胜晋级 卡塔尔爆冷闯复赛

美洲金杯A组和B组小组赛已经结束，美国与牙买加在双双大胜对手后，携手晋级复赛，卡塔尔则在爆冷击败已提前出线的墨西哥后咸鱼翻生，连续两届金杯闯入八强之林。

（迈阿密综合电）美国与牙买加在本地时间星期一（7月3日）上午进行的2023年美洲金杯最后一轮小组赛中双双大胜对手后，率先跻身八强；卡塔尔则在爆冷击败墨西哥后，顺利搭上通往复赛的末班车。

上届冠军美国队在序幕战遭牙买加闷和后，上仗以六球血洗首次参赛的圣基茨和尼维斯，本仗他们延续勇态，再以6比0横扫特立尼达与多巴哥。

牙买加近两场虽也轻取特立尼达与多巴哥及圣基茨和尼维斯（4比1和5比0），与美国同积七分，但他们稍稍输在净胜球上，只能以A组副盟晋级复赛。

费雷拉连续两场“戴帽”创历史

美国的九号球员费雷拉（Ferreira）最近光芒万丈，继上仗“戴帽”之后，本仗再上演帽子戏法，成为美国男子国家足球队历史上首名连续两场比赛攻进三球的球员。

尽管美国队本仗一开始遭遇惊吓，但费雷拉之后却将比赛变成了他的个人秀，这名出生于哥伦比亚的前锋在第13分钟和第38分钟连续进球后，上半场伤停补时3分钟再以罚球成功破门，为美国队建立了3比0的巨大优势。

特立尼达与多巴哥在下半场开赛阶段再有一次威胁性射门，但他们始终无功而返，反观美国则再接再厉，分别凭借中场考威尔（Cowell）、布西奥（Busio）和前锋巴斯克斯（Vazquez）在第66分钟、第79分钟及终场前伤停补时第5分钟的进球，将比分定格在6比0。

牙买加五球来自不同球员

虽然进球数不及美国，但牙买加本仗战圣基茨和尼维斯胜得更兵不血刃，要不是首两个进球因越位被判无效，他们本仗的比分或已是7比0。

值得一提的是，他们的五个进球全来自不同的球员。在对方门将阿奇博尔德（Archibald）于第30分钟以乌龙球为他们打开胜利之门后，牙买加火力全开，中场拉塞尔（Russell）、中卫伯纳德（Bernard），以及两名替补球员约翰逊（Johnson）与伯克（Burke）先后进球，助球队以5比0昂首挺进复赛。

卡塔尔咸鱼翻生

谢哈塔在第27分钟的头球助卡塔尔以一球战胜墨西哥，从海地手中抢过复赛入场券。（法新社）

原本竞争就较为激烈的B组出现了令人意外的结果，前两仗仅积一分，排名小组第三的卡塔尔竟在关键时刻以一球击败领头羊墨西哥，成功搭上通往复赛的末班车。

虽说墨西哥早已凭借两连胜，提前一轮晋级复赛，但他们败给卡塔尔还是让人感到相当意外，因为他们整场比赛占尽优势。

卡塔尔边卫谢哈塔（Shehata）在第27分钟接获队友基迪尔（Khidir）的妙传后，为球队攻入制胜头球。墨西哥虽有不少扳平机会，却始终无法撕开对方严密的防线。

本场比赛，卡塔尔除了必须战胜墨西哥之外，还得看同组另一场比赛是否出现有利于自己的成绩，结果他们不仅完美掌握自己的命运，老天也相当眷顾。随着洪都拉斯在另一场赛中以2比1将原本排名第二的海地拉下马，卡塔尔最终以净胜球和一分的优势力压洪都拉斯及海地，锁定复赛席位。

这是卡塔尔连续两届金杯受邀参赛，上届他们打入了半决赛，不知本届是否会再有精彩表现？