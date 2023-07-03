“1亿欧元先生”统治全场 乌克兰男足获巴黎奥运资格

（克卢日—纳波卡法新电）乌克兰在欧洲21岁以下足球锦标赛复赛中，3比1爆冷战胜夺冠热门法国，进入四强。此外，英格兰也击败葡萄牙进入半决赛。

法国在这场复赛先由里昂前锋巴克拉（Barcola）进球，取得领先。不过“1亿欧元（约1亿4700万新元）先生”、切尔西（Chelsea）天价新援穆德里克（Mudryk）之后统治了比赛。

穆德里克先是在第30分钟上演个人突破秀，在禁区内遭对方后卫绊倒，裁判吹判罚球。苏达科夫（Sudakov）一蹴而就命中。10分钟后，穆德里克后场精准长传，让苏达科夫获得了直接面对门将的机会。苏达科夫再次射门命中，让乌克兰在上半场就反超了比数。之后邦达连科（Bondarenko）在第85分钟建功，将比数锁定在3比1。

在今年1月天价加盟切尔西后，穆德里克出战17场比赛没有攻入一球，被视作是上赛季英超最大的“水货”。不过每次回到乌克兰效力，穆德里克都发挥优异。乌克兰21岁以下队的球员大多来自穆德里克的前东家顿涅茨克（Donetsk），这也让他如鱼得水。

穆德里克说：“他们是我的队友，也是我的朋友，在这样的环境中，我会以不同的方式踢球。当得到教练100%信任时，我能做得更多。”

在另一场比赛中，英格兰1比0小胜葡萄牙晋级。英格兰在这届欧锦赛中至今保持零失球，纽卡斯尔（Newcastle）前锋戈登（Gordon）攻入了全场唯一进球。

乌克兰将在半决赛对阵西班牙，英格兰则将对垒以色列。由于踢入四强，乌克兰、西班牙和以色列都获得了明年巴黎奥运会的参赛资格。英格兰依循传统，不会派队参加奥运。