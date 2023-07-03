击败世界第一孙颖莎 日女将平野美宇WTT夺冠

世界排名第21的日本乒乓球女将平野美宇星期天（7月2日）在WTT常规挑战赛萨格勒布站表现神勇，以4比3险胜世界第一的中国名将孙颖莎，赢得本赛季个人首个国际赛场冠军。

这个冠军也让平野美宇在日本国内的奥运选拔积分榜进一步巩固自己的第二位置（312分），排名第一（497.5分）的是世界第八的早田希娜，她在本站比赛半决赛不敌孙颖莎。

根据日本乒乓球总会的规定，只要能够战胜中国排名前三的选手，球员在巴黎奥运会国内积分选拔榜会有额外的加分。单打七局四胜赢了加15分，五局三胜比赛赢了加10分。世界第七的伊藤美诚目前以275.5分位居第三。

本站比赛，平野美宇连续击败三名中国球员，在晋级路上分别击败了刘炜珊、蒯曼和孙颖莎。这一情况与2017年亚锦赛相似，当时她连续战胜丁宁、朱雨玲和陈梦，夺得女单冠军。

平野美宇击败孙颖莎也打破了后者三年多的外战不败金身，孙颖莎上次输给中国以外的球员是2019年10月的瑞士公开赛，当时她败给了伊藤美诚。

世界第一樊振东败下阵来

在五个单项决赛中，中国在男单、男双和混双赢得金牌，日本和韩国在女单和女双各获得一金。世界第一的樊振东在与队友林高远的男单决赛较量中3比4败下阵来。

世界第七的林高远在本站比赛发挥神勇，连续挑落四名国家队队友。他在晋级决赛的路上连续以3比0完胜队友梁俨苧、周启豪和向鹏， 决赛在2比3落后樊振东的情况下背水一战，完成逆转。

萨格勒布站是林高远今年斩获的第二个单打冠军，此前他在曼谷站包揽三冠（男单、男双和混双）。