升上世界第62 我国乒乓小将郭勇再创职涯新高

新加坡乒乓球男单郭勇在世界排名上又达到另一个里程碑，在星期二（7月4日）公布的最新排名中，他从原本的第73名上升了11个位置，以第62名缔造个人职业生涯最高排名。

世界排名第55位至第75位的球员积分彼此差距不大，第55和第75的分差只有90分。郭勇的有效积分（295分）中占比最大的是今年3月在新加坡大满贯获得的175分，其他的120分一共来自其他七站比赛。

17岁的郭勇目前在斯洛文尼亚比赛。我国乒乓球队结束上周的WTT常规挑战赛萨格勒布站后，本周转战WTT球星挑战赛卢布尔雅那站，男双冯耀恩／郭勇在资格赛次轮不战而胜，晋级正赛。

冯耀恩／郭勇在资格赛首轮轮空，次轮原本会对阵韩国组合姜东秀／朴康贤，但由于后者退赛，我国组合得以闯入下一轮。冯耀恩／郭勇是男双签表中唯一一支参赛的新加坡组合。由于男双资格赛在截稿前还没结束，因此还无法确定我国组合的正赛首轮对手是谁。

男双资格赛 两届奥运男单冠军马龙征战

在男双资格赛征战的还有来自中国的两届奥运男单冠军马龙，他会带领新星袁励岑在次轮争取一个晋级正赛名额，他们的对手是香港组合关文皓／李汉铭。

除此之外，郭勇也将在混双正赛首轮携手队友周靖祎出场，他们会与香港组合黄镇廷／杜凯琹争夺晋级资格。

新加坡另一支组合周哲宇／曾尖则在混双资格赛次轮落败，他们星期二2比3不敌波兰组合库尔奇基／安娜。

单打方面，我国有好几名球员在资格赛次轮征战，魏睿萱1比3不敌西班牙女将肖瑶茜，冯耀恩2比3败给丹麦球员格罗特，王歆茹1比3被台湾的刘馨尹逆转，郭勇则0比3输给匈牙利球员马约罗斯。

正赛会在星期三（5日）进行，本站比赛吸引众多顶尖好手参赛，男女单打排名靠前的樊振东、马龙、王楚钦、孙颖莎、陈梦和王曼昱都会亮相。