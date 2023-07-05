菲尔米诺自由身加盟沙特吉达国民

（吉达综合电）沙特阿拉伯联赛继续着“金元攻势”。刚刚与利物浦（Liverpool）结束合约的巴西前锋菲尔米诺（Firmino）在星期二（7月4日）宣布加盟吉达国民队。据报道称，菲尔米诺在沙特的年薪达到2500万欧元（约3676万新元）。

吉达国民在社交网站上发布了一段视频，宣布菲尔米诺加盟。菲尔米诺在视频中说：“我一直在大球会中效力，现在我来到了吉达国民。”

31岁的菲尔米诺与吉达国民签订了三年合约。他的新队友包括门迪（Mendy），这位法国门将刚刚从切尔西（Chelsea）转会加盟至吉达国民。

菲尔米诺在2015年加盟利物浦，帮助“红军”赢得了欧洲冠军联赛、英格兰足总杯和英超冠军。他和马内（Mane）以及萨拉赫（Salah）组成了著名的红军三叉戟，在效力利物浦期间，他一共攻入了111个进球。在今年早些时候，菲尔米诺就确定不会和红军续约，将以自由球员身份转会。

这样，菲尔米诺成为自本泽马（Benzema）、坎泰（Kante），以及更早前的“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）之后，又一位加盟沙特联赛的顶尖球员。

吉达国民刚刚升入沙特顶级联赛，不过这支球队目前还缺少一位主帅。南非主帅莫西马内（Mosimane）在6月宣布离开球队。莫西马内当时透露，自1月起，他和他的教练团队就没有领到薪水。沙特公共投资基金在6月宣布买入吉达联合、吉达国民、利雅得胜利和利雅得新月这四支球队75%的股权，沙特球会随即大手笔引援，震撼足球界。