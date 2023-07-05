加拿大与危地马拉晋级金杯赛八强

（迈阿密综合电）加拿大和危地马拉在星期二（7月4日）举行的中北美及加勒比海地区金杯赛最后一场小组赛中，分别击败对手，晋级八强。

星期二的最后四场小组赛一共产生了25个进球，D组的加拿大踢和前两场比赛，必须在休斯敦举行的最后一场小组赛击败古巴才能出线。霍伊莱特（Hoilett）和奥索里奥（Osorio）在开场30分钟内为加拿大建立2比0的领先优势，古巴靠帕拉德拉（Paradela）的进球扳回一城。加拿大下半场将比分差距拉大至4比1，尽管古巴的雷耶斯（Reyes）第89分钟再射进一个罚球，但已回魂乏术，最终2比4饮恨。

在新泽西举行的另一场D组赛事中，危地马拉原本1比2落后本届赛事表现亮眼的瓜德罗普（Guadeloupe），但在最后20分钟连进两球。前锋鲁比奥（Rubio）在第70分钟为球队扳平比数。五分钟后，瓜德罗普防守解围不果，中场梅希亚（Mejia）禁区边缘截球劲射入网，危地马拉最终以3比2淘汰瓜德罗普，晋级复赛。

已经确保出线的巴拿马在C组最后一场小组赛2比2踢和萨尔瓦多，同组的哥斯达黎加则以6比4击败马提尼克（Martinique），晋级最后八强。

金杯赛复赛将在星期六（8日）于达拉斯开踢，墨西哥对阵哥斯达黎加，巴拿马将对上受邀球队卡塔尔。星期日（9日）在辛辛那提举行的另外两场复赛中，加拿大和危地马拉将分别挑战美国和牙买加。