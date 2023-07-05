NBA今年夏季联赛试行假摔判罚

（纽约综合电）NBA联盟星期三（7月5日）宣布将于今年夏季联赛中试行假摔判罚，对于在比赛中做出假摔行为的球员给予“违反体育精神”的技术犯规，不仅将送给对手一次罚球机会，还将送出球权。不过，该犯规将不会列入个人犯规或是导致球员遭到驱逐出场。

NBA近10年来针对球员假摔不断修改相关规定，从一开始的口头警告到后续吹判技术犯规以及追加罚款，不过真的到了比赛开打后，裁判对于假摔的吹判却屈指可数，这也让联盟决议在今年夏季联赛间强力试行假摔吹判。

金州勇士主帅克尔（Kerr）曾在接受媒体采访时表示，NBA联盟当前存在过多的假摔行为，在某些情况下严重影响了联盟的形象。他建议NBA可以借鉴国际篮联的规则，在比赛中对假摔行为予以吹罚，并给予相应的技术犯规处罚。

这项新规的引入相信能给比赛带来更多的公平性，同时也相信能对那些故意制造假摔的球员起到一定的遏制作用，例如洛杉矶湖人的里弗斯（Reaves）、斯迪芬森（Stephenson）、詹姆斯（James），犹他爵士的博格达诺维奇（Bogdanovic）、金州勇士（Golden State Warriors）的格林（Green）等人。

目前，NBA对于假摔的惩罚主要是在比赛后进行复审和罚款。根据规则，如果一个球员被认定为有意夸张或制造对方的接触，将被罚款5000美元（约6700新元）。如果一个球员在同一个赛季内再次被认定假摔，他将被罚款1万美元。第三次为1万5000美元，第四次为3万美元。如果一个球员在同一个赛季内超过四次被认定假摔，他将面临更严厉的处罚，甚至遭到禁赛。