我国四支双打止步WTT球星挑战赛16强

（卢布尔雅那讯）新加坡一共有四支双打在星期三（7月5日）亮相WTT球星挑战赛卢布尔雅那站正赛，但皆止步16强，无缘晋级。

我国混双组合周哲宇／曾尖星期二（4日）在资格赛不敌波兰组合库尔奇基／安娜，不过由于后者退赛，他们得以获得正赛资格，星期三在16强赛事挑战世界第一的中国组合王楚钦／孙颖莎。

王楚钦／孙颖莎搭档多年，是两届世界乒乓球锦标赛混双冠军得主，周哲宇／曾尖最终0比3（6比11、2比11、6比11）败北。王楚钦／孙颖莎复赛将迎战韩国组合林钟勋／申裕斌。

新加坡一共有两对混双亮相16强，随后出场的郭勇／周靖祎同样0比3（10比12、6比11、9比11）败下阵来，对手是香港组合黄镇廷／杜凯琹。

黄镇廷／杜凯琹下一圈将与法国组合高茨／普里西卡争夺四强资格。

另外两对参加双打的我国组合同样无缘八强，女双王歆茹／周靖祎1比3（8比11、11比8、6比11、9比11）不敌中国组合陈梦／王曼昱；男双冯耀恩／郭勇与韩国组合安宰贤／林钟勋大战五局，2比3（8比11、12比10、7比11、11比8、5比11）遗憾落败。

王歆茹和周靖祎虽然无缘胜利，但她们在这场比赛的表现可圈可点。陈梦和王曼昱分别是东京奥运会和休斯敦世界乒乓球锦标赛的女单金牌得主，实力强劲，我国组合开局就通过积极进攻建立领先优势，不过中国组合过后还是稳住阵脚、追回分数，最终取得晋级资格。

我国单打只有曾尖角逐正赛，她将迎战德国球员万圆。