雨水中断温网多场球赛 俄女将达丽娅进第三轮

由于温网的前三个比赛日都受到雨水干扰，因此下半区的首轮赛事还没结束，上半区就已进行次轮较量。俄罗斯的达丽娅在中央球场战胜英国球员乔迪，成为本届首位打入温网第三轮的球员。

（伦敦综合电）温布登网球锦标赛第三个比赛日依旧继续被雨神眷顾，多场比赛像前两日那样进行到一半就暂停。

在本地时间星期三（7月5日）傍晚6时开打的比赛中，比赛仅进行半个小时左右因雨宣布暂停，直到晚上约9时半才逐步恢复。

赛会11号种子、俄罗斯女将达丽娅·卡萨特金娜与本土球员乔迪·伯雷奇的次轮较量在有顶棚的中央球场进行，因此得以在暂时中断后很快就恢复比赛。

温网下半区还有很多首轮赛事还没结束，但由于赛程缘故因此上半区已展开次轮对决。达丽娅对垒持外卡出战的乔迪在首盘以6比0轻松拿下，不过在次盘第七局遭遇一些挑战，险些被破发，但她成功化险为夷，再以6比2胜出，获得第三轮资格。

达丽娅也是本届赛会中首位打进第三轮的球员。她的温网最好成绩是2018年创下的八强，去年由于温网禁止俄罗斯和白罗斯球员参赛，因此无法亮相。

在现场观看这场“英俄之战”的观众不少，其中最受瞩目的是坐在皇室包厢的英格兰球星贝克汉姆和他的母亲桑德拉。

英国女记者纳扎宁（中）与凯特王妃（右）坐在皇室包厢观看默里比赛。（路透社）

默里送蛋晋级次轮

本土作战的英国好手默里在男单首轮以6比3、6比0、6比1击败世界排名第268位的佩尼斯顿，晋级次轮。他赛后受访时透露，自己邀请纳扎宁·扎加里-拉特克利夫前来观看比赛。

纳扎宁是一名英国女记者，持有英国、伊朗双重国籍，她被指控在伊朗探望父母时从事间谍活动，2016年被关押于埃温监狱，去年才得以出狱。2016年时，纳扎宁在监狱观看默里赢得第二个温网冠军的决赛。

因此，默里决定在她出狱后邀请她来现场观赛。纳扎宁坐在皇室包厢，与英国王储威廉王子的妻子凯特王妃以及八届赛会冠军费德雷尔一共观战。

36岁的默里说：“她从没来过温网。她告诉我她在监狱里观看我的温网决赛后，我想邀请她一起在完全不同的环境下看网球。

“希望这是一次更愉快的经历。和她聊天，听她讲故事，我很感动。她能过来观赛真是太棒了。”

纳扎宁在之前的采访中透露过，监狱官只允许她观看两个频道。一个是伊朗肥皂剧，另一个是体育频道，当时播放的是默里赢得第二个温网冠军的决赛。

英国好手默里轻松晋级次轮。（路透社）

默里挺过首轮后，次轮将迎来艰巨考验，不论是蒂姆（奥地利）还是西西帕斯（希腊）都不是好打的对手。

默里说：“如果我打得好，我可以击败签表中的大多数球员。我现在感觉身体非常好。”

蒂姆与西西帕斯的比赛原本在星期二（4日）进行，蒂姆以6比3、3比4稍微领先时比赛被雨势中断。默里与佩尼斯顿的比赛星期二在有顶棚的中央球场进行，因此影响不大。