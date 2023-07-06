2比3不敌日本长崎美柚 我国女单曾尖止步WTT32强

（卢布尔雅那讯）作为新加坡代表在WTT球星挑战赛卢布尔雅那站仅存的球员，曾尖在女单64强击败德国球员万远后，在32强2比3不敌日本女将长崎美柚。

世界排名第59位的曾尖星期三（7月5日）在64强以3比2战胜世界第74的万远，之后在本地时间星期四（6日）晚上再度出战，与世界第30的长崎美柚展开第四次对决。

这场比赛开始前，26岁的曾尖在对垒21岁的长崎美柚的交手记录上以2胜1负占上风，两人都是进攻型球员。左手握拍的长崎美柚偶有佳作，曾击败过前辈伊藤美诚和中国的朱雨玲。

曾尖在这场比赛中表现积极，以11比9先下一场后，后两局让长崎美柚以11比4、11比8反超，我国女将在无路可退的第四局以11比8扳回一城。决胜局，长崎美柚以11比7获得最终胜利。

此役战罢，新加坡已没有代表在卢布尔雅那站征战。长崎美柚下一圈将挑战王曼昱（中国）和肖瑶茜（西班牙）之间的胜者。

韩国著名削球手徐孝元将对垒世界第一

此外，韩国著名削球手徐孝元在64强完成逆转。目前排名第61的她在首圈迎战世界第43的中国球员刘炜珊，虽然开局不适应后者发球，连连丢分，不过重拾状态后，徐孝元以3比1获得晋级资格。她将在本地时间星期五（7日）凌晨挑战世界第一的孙颖莎。

双打方面，中国团队优势明显，男双和女双八强中各有三支中国组合；混双则有四对中国组合进复赛。世界排名靠前的中国男球员里，只有26岁的樊振东没有角逐双打，马龙与袁励岑参加男双，王楚钦和孙颖莎亮相混双。

不过，中国男双林高远／梁靖崑和女双陈梦／王曼昱在八强战都遭欧洲组合爆冷。林高远／梁靖崑以1比3不敌勒布伦兄弟；陈梦／王曼昱则以2比3被巴博拉（斯洛伐克）／汉娜（捷克）击败。