索菲亚完胜王欣瑜 写下温网生涯最好成绩

由于伤病关系，世界排名曾高居第四的索菲亚得从温网资格赛打起。她延续首轮击败赛会种子球员的极佳状态，星期四直落两盘打败中国金花王欣瑜，打进第三轮。

伤愈归来的美国好手索菲亚·肯宁在复出之路上越走越顺，她星期四（7月6日）在温布登网球锦标赛交出精彩表现，直落两盘击败中国女将王欣瑜闯进第三轮。

随着索菲亚晋级第三轮，她也写下个人在温网的最好成绩。她过去四次征战温网的最好表现是第二轮，去年没有参赛。

今年从资格赛突围的索菲亚是前澳大利亚公开赛冠军得主，在法国公开赛也曾打入决赛，但最近两个赛季饱受伤病困扰的她世界排名已滑落到第128位。

角逐本站温网前，索菲亚在热身赛表现一般，两站草地热身赛都没有打入八强。但她在首轮打败赛会七号种子可可·高芙后，此役迎战世界第73的王欣瑜也延续火热手感，以6比4、6比3晋级下一圈。

接下来，索菲亚将挑战乌克兰好手叶连娜·斯维托丽娜，后者产后复出表现不俗，获得外卡参加本站温网。叶连娜在次轮与28号种子埃利斯·梅尔滕斯“互送油条”（让对手只收获1分），前者以6比1、1比6、6比1获胜。

中国一共有七位女单亮相本届温网，其中有五名球员止步首轮，只有王欣瑜和白卓璇打进第二轮。王欣瑜出局后，意味着中国只剩下世界第191的白卓璇继续征战，她星期五（7日）将挑战六号种子、上届亚军昂斯·加博尔。

西西帕斯再战默里

希腊好手西西帕斯（左）在首轮以3比2击败老对手蒂姆晋级。（法新社）

希腊球员西西帕斯和奥地利好手蒂姆在首轮的较量备受关注，两人的比赛因下雨中断，直到星期四凌晨才恢复。经历伤病和低潮复出的蒂姆表现不俗，他与世界第五的西西帕斯耗时3小时56分钟大战五盘，最终以6比3、6比7（1比7）、2比6、7比6（7比5）、6比7（8比10）遗憾败下阵来。

蒂姆是2020美国公开赛冠军得主，在澳网和法网也一共打入决赛三次，目前他排名第91位。

西西帕斯的次轮对手是两届温网冠军得主，也是本土作战的默里。两人过去的对决最让人津津乐道的是2021年美网，当时西西帕斯的两次“厕所暂停”让默里非常不满，后者赛后更是在社媒讽刺道：“今日数据：西西帕斯上厕所的时间够贝索斯（亚马逊公司老板）飞两次太空了，有趣！”

对此，西西帕斯战胜蒂姆后被记者问及这件事，他说他和默里已和解。

他说：“我认为这个问题很久以前就已经解决了。我们同队一起打拉沃尔杯。我已经忘了（指的是美网），他也是。他是我尊敬的球员，他在网球取得伟大的成就。我很期待这场比赛。”

世界第40的默里的首轮比赛当时在有顶棚的中央球场进行，因此没有像西西帕斯那场停赛太久，他获得比希腊球员更多的休息时间。