瓜迪奥拉被爆“两宗罪” 逼哭热苏斯和致德国足球衰退

（伦敦综合电）瓜迪奥拉（Guardiola）上赛季刚协助曼市（Man City）第一次实现队史三冠王壮举，被视为当今足坛最杰出主帅之一，但曾在他麾下踢球的巴西射脚热苏斯（Jesus）却痛斥对方将他逼哭，逼他铁了心离开曼市；德国国家队前队长施魏因斯泰格（Schweinsteiger）更认为德国足球的衰退与“瓜帅”有一定的关系。

热苏斯星期四（7月6日）在上前巴西国脚丹尼尔森（Denilson）的播客，谈到去年中为何突然从效力了五年的曼市转投阿申纳（Arsenal）怀抱时说：“那时是对垒巴黎圣日耳曼（PSG）的欧冠赛，我们在主场作战，他居然让津琴科（Zinchenko）担任伪九号，这简直太疯狂了。

“在比赛前一天的训练中，他根本没派津琴科上场，我当时担任前锋。

“当他告诉我们首发阵容后，我根本吃不下，直接走进房里哭。我给妈妈打了电话，告诉她‘我要走’，‘我要回家’。他宁可让一名左卫担任前锋，也不派我上场，我简直要疯了。 津琴科后来还跟我开玩笑说：‘那天我真替你感到难过’。”

尽管热苏斯之后替补上阵后一传一射，助曼市以2比1逆转获胜，但那起事件让热苏斯去意已决。

热苏斯上赛季加盟阿申纳表现不俗，在33场比赛中为新东家攻入11球。（路透社）

施魏因斯泰格：瓜帅让德国队失去自我

施魏因斯泰格则在同一天上英国电台节目时表示，瓜迪奥拉执教拜仁慕尼黑（Bayern Munich）期间让德国队失去了自我。

他说：“当瓜迪奥拉来到德国，执教拜仁慕尼黑时，每个人都相信我们必须踢短传这类的足球。我们有点失去了自己的个性。

“我觉得很多国家都视德国队为战士，我们能奔跑到最后一分钟，但我们的优势在过去的七八年间逐渐消失。我们忘了自己的优势，更专注于把球很漂亮地传给队友。这是其中一个原因。”

德国队上一次夺得世界杯冠军是在2014年，2016年欧锦赛仍能闯进半决赛，但近几届大赛的表现却惨不忍睹，2018和2022年世界杯皆止步小组赛，2020年欧锦赛则在16强被淘汰。