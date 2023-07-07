到父亲出生地喀麦隆做公益 姆巴佩受英雄式欢迎

（雅温得法新电）法国球星姆巴佩（Mbappe）星期四（7月6日）抵达喀麦隆首都雅温得，为聋哑儿童进行慈善活动，同时也参观他父亲出生的村庄。

姆巴佩目前正陷入与法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的合约纠纷，这名法国球星希望能完成自己在球会的最后一年合约，但球会却坚持要他签订新约，否则得在新赛季开始前走人。即使如此，姆巴佩星期四仍穿着PSG的球衣在数百名欢迎他的球迷面前亮相。

据法新社记者报道，姆巴佩在抵达雅温得，走出机场时，兴奋的球迷尖叫着他的名字。有约百名传统舞蹈表演者跳舞欢迎他。

在场欢迎姆巴佩的16岁高中生昆德兴奋地说：“我们很骄傲能见到我们喀麦隆的兄弟，我们希望给予他最热烈的欢迎。”

姆巴佩的喀麦隆之行将为期几天，期间他将住在前法国网球名将雅尼克·诺阿（Yannick Noah）家族的酒店。

根据法新社记者所看到的行程，姆巴佩将在星期五（7日）走访雅温得郊区的一间聋哑学校，也将参加一场篮球赛，预计雅尼克·诺阿的儿子、NBA前球员乔金·诺阿（Joakim Noah）也会参与。之后，他将与喀麦隆乙级足球队文特埃图迪进行一场友谊赛。

姆巴佩星期六（8日）将到杜阿拉参观一所学校，然后前往他父亲威尔弗里德·姆巴佩（Wilfried Mbappe）出生的村庄。他父亲在年轻时就离开喀麦隆前往法国，并在那里成为了一名足球教练。