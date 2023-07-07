布兰妮赌城偶遇NBA新星 遭对方保镖掌掴　

美国天后“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯（Britney Spears）在拉斯维加斯偶遇圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）状元文班亚马（Wembanyama），竟被对方保镖当成“袭击者”掌掴，连眼镜也被拍飞。布兰妮事后在社交媒体发长文讲述这起事件，希望对方团队道歉，也希望外界正视肢体暴力一事。

这起事件发生在当地时间星期三（7月5日）晚上，布兰妮与丈夫等人在酒店餐厅用餐。当他们发现文班亚马走进餐厅时，布兰妮上前轻拍对方后背，想要为对方的成功献上祝贺时，马刺的保镖竟反手掌掴了她。

文班亚马告诉记者，他是在饭后几小时才得知这件事。“我往前走，没有看到发生了什么。但那个人从后面抓住了我，而不是我的肩膀。我只知道保安把她推开了。我不知道用多大的力气……我没有停下来看。”

布兰妮在社交媒体上坦言：“要与大家分享这件事是很尴尬的，但它已经发生了。然而，我认为分享这个故事能敦促公众树立榜样，尊重人非常重要。”

她也在文中道出了事件的来龙去脉，她说：“我在餐厅再度偶遇文班亚马后，决定上前打招呼并祝贺他的成功。我拍了他肩膀一下，想让他注意到我。我知道他在声明中提到我从后面抓住他，但我只是拍了他肩膀一下。他的保镖没往后看就反手当众打了我的脸，差点把我打倒，害我的眼镜掉了下来。

“我也时常被粉丝包围，但我的保镖从来没动手打过人……肢体暴力太常发生，很多时候是大家看不到的。我还没收到这名运动员、其保镖或所属机构的公开道歉，我希望他们能这么做。”

拉斯维加斯警局调查了此事，但未采取任何行动。警方在声明中说，拉斯维加斯都会警察局（LVMPD）警员前往拉斯维加斯大道一栋建物调查一起殴打事件，“这起事件已记录在警方报告中，目前未逮捕任何人，也没有发出传票，暂时也不会提供进一步细节”。