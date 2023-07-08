创今年最佳百米成绩 牙买加女飞人谢莉卡卫冕全国冠军

（金斯敦综合电）牙买加女飞人谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）在牙买加田径锦标赛成功卫冕百米冠军，并跑出今年最快的10秒65。

下星期将迎来29岁生日的谢莉卡是去年世锦赛百米银牌和200米金牌得主。她在当地时间星期五（7月7日）所跑出的这个成绩，和美国前好手玛丽昂·琼斯（Marion Jones）在1998年的成绩一样，并列史上第五快，比此前个人的最佳战绩快了0.06秒。

她凭借爆发性起跑以巨大优势夺冠，拿到下个月在匈牙利布达佩斯举行的田径世锦赛资格。莎莎丽·福布斯（Shashalee Forbes）和娜塔莎·莫里森（Natasha Morrison）排名第二和第三，时间分别是10秒96和10秒98，同样拿到世锦赛资格。

过去两届奥运包揽女子100米和200米冠军的伊莱恩·汤普森（Elaine Thompson-Herah）本赛季受伤病困扰，虽然跑出了个人赛季最佳成绩，以11秒06排名第五，但无缘世锦赛。

谢莉卡：起跑是拿到好成绩的关键

谢莉卡在赛后对于自己登上历来第五感到惊讶，并说自己的起跑是拿到好成绩的关键。她说：“我去年说过我的其中一个问题是起跑。我认为今晚我掌握到了诀窍，做得很好，但我还是要和教练回去好好商议。”

谢莉卡的训练搭档、21岁的沃森（Watson）在男子100米压倒一众夺冠热门，以9秒91的个人最佳成绩首次夺得全国冠军。福德（Forde）以0.05秒之差居次，去年世锦赛拿下第四的塞维尔（Seville）以10秒正拿下季军。