首秀虽获胜但表现挣扎 文班亚马：不知道自己在做什么

欢迎来到NBA，文班亚马。这位被寄予厚望的选秀状元在马刺首秀的表现不尽如人意，高2米24的他还被对手隔空暴扣成为热议话题。他在赛后坦言“不知道自己在场上做什么”，将在下来几场比赛努力改进。

（拉斯维加斯综合电）文班亚马（Wembanyama）本地时间星期六（7月8日）早上在美国职业篮球赛（NBA）夏季联赛为圣安东尼奥马刺首次上阵，虽然贡献九分、八个篮板、五个盖帽和三个助攻，帮助马刺以76比68战胜夏洛特黄蜂，但他投篮效率低下和身体对抗能力不足的缺点令人担忧，在这场和选秀榜眼米勒（Miller）的过招中也处下风。

夏季联赛作为新赛季NBA开打前的热身赛，是个让刚踏入NBA没多久的各队新秀、发展联盟“G联赛”球员、自由球员等人展现实力的舞台。作为今年选秀的头二号顺位球员，文班亚马和米勒所效力的马刺及黄蜂首场就交锋，让托马斯与马克中心球馆的1万7500张门票在赛前售罄，对夏季联赛来说相当罕见。

文班亚马被视为20年前詹姆斯（James）进入NBA之后的最强新人，但他本场没有拿出惊艳表现，13次出手只有两中，三分球六投一中，进攻效率低下，好在四次罚球全中，一共进账九分，不过在首发五人中得分最低。但在防守端，臂展达到2米44的他有着强大能力，五次盖帽是自2018年以来参加夏季联赛的马刺球员中的单场最多。马刺凭借小前锋尚帕尼（Champagnie）拿下全场最高的20分赢得胜利。

米勒前两场饱受批评 本场略胜文班亚马

米勒在前两场犯规次数过多，这场情况则有好转，犯规次数减少到五次。（法新社）

和文班亚马相比，米勒的表现略好，拿下16分和11个篮板球的双位数数据，是全队最高分，比他前两场在另一项夏季联赛赛事加州经典赛的表现有所进步。

前两场黄蜂以19分不敌马刺（文班亚马当时未上场）和15分输给金州勇士，米勒分别拿下18分和六分。这两场比赛中米勒的犯规和失误次数过多，两场加起来犯规共15次，第二场的八次犯规比得分还多。若不是夏季联赛规定单场犯规10次才离场（NBA正式比赛为六次犯满离场），米勒两次都将提前下场。

和米勒相比，就本场比赛个人表现层面而言，文班亚马可能更为郁闷。虽然防守出色，但身高体瘦的他在第三节比赛中被对方球员琼斯（Jones）“泰山压顶”完成暴扣成为话题。文班亚马或许因为下盘不稳落地时冲出场外，在比赛对抗中也多次倒地，必须尽快将体格练壮，才能适应更高强度的NBA赛场。

文班亚马保镖刮“小甜甜”巴掌 不会被控

他赛后也坦言：“老实说，我并不知道自己今晚在场上做了什么，我将尝试学习并应对下来的几场比赛，最重要的是为赛季做好准备。”

他也说，目前最困难的是和队友的沟通与配合。“我必须在面对控球后卫所组织的进攻时，做好准备应对，保持连贯性，这是我必须取得最大进步的地方。”

文班亚马的表现不佳或许也受到场外风波的影响。美国知名歌手“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯（Britney Spears）在星期三（5日）见到文班亚马时想和他打招呼，就从后跟上想叫住他，不过却被文班亚马的保安伸手向后一推，一巴掌打在了布兰妮的脸上。小甜甜对此报警，警方在进行调查后已结案，不会控告涉事保安。