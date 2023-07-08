我国业余高球好手陈暄尹 勇夺新加坡女子大师赛冠军

（早报讯）我国19岁业余高尔夫球好手陈暄尹星期六（7月8日）在首届新加坡女子大师赛中创造历史，压倒一众职业球员夺冠。

中国女子职业高尔夫球巡回赛今年首次来到我国办赛，在拉古娜国家高尔夫球度假村俱乐部举行。这是女子中巡赛本赛季的第五站赛事，共有14个国家及地区的132名球员参加。

在这项赛制为三轮（54洞）的个人比杆赛中，陈暄尹在前两天的两轮比赛结束后，以总共140杆的成绩排名并列第五。她在星期六的最后一轮18洞比赛打出并列全场最佳的66杆成绩，低于标准杆六杆，最终以低于总标准杆10杆的206杆成绩夺冠。

她在赛后兴奋地说：“这场胜利真的很特别，尤其是在整个星期下来都支持我的家人和朋友面前夺冠，我现在还没能反应过来。我并不知道我在最后一洞只要打出‘柏蒂’（比标准杆低一杆）就能夺冠，我当时就和面对其他洞一样处之泰然。”

陈暄尹目前就读于得克萨斯理工大学，目前在世界业余女子排名第81位，是我国排名最高的业余球手。

中国球员纪钰爱无缘在我国拿下首座女子中巡赛冠军。（主办单位提供）

中国18岁好手纪钰爱还剩四洞时一度以一杆领先，但她在第17洞打出比标准杆高一杆的“博基”，最后一杆错过“柏蒂”，最终以207杆居次，无缘首座女子中巡赛冠军。季军归今年在女子中巡赛奖金榜排名第一的泰国名将谢尔曼，成绩是210杆。

曾在2017年拿下女子中巡赛夏季挑战赛冠军，成为我国高球界首位女子职业冠军的陈纭萱也表现不俗，以214杆和另外四名球员并列第七。