邱礼回到新加坡 期待为青训献力

邱礼回来了。在2015年退役后，邱礼闯荡中国足坛，在中国乙级联赛和甲级联赛中积累了丰富执教经验。如今他回到新加坡，希望能为新加坡足球发展有所贡献。

时隔七年没见，邱礼外表没有太大变化。球员时代邱礼身材略胖，如今相对于其他退役运动员，身材反倒显得健硕。他对记者说：“这几年可太辛苦了。”

邱礼曾是中国辽宁队球员，他在2004年来到新加坡，2008年加入我国国籍，2010年正式获得了代表“雄狮”国家队出战的机会。他在新加坡球会赛场进球超过100个，在国家队也留下了出战24场攻入四个进球的纪录。

由于在2015年退役时正赶上中国足球的大发展时期，邱礼当时回到老家沈阳，加入中国乙级联赛（第三级联赛）的沈阳城市足球队开始执教工作，从乙级联赛打到甲级联赛，一开始是12岁以下队教练，之后是一线队助理教练兼翻译，最后做到执行主教练，算是在教练职务的各个岗位上都有所锻炼。

交谈中，邱礼回忆起刚开始任教时，通宵剪辑对方球队的比赛录像，以及疫情期间，球队集中在一个赛区长期比赛，主教练要事无巨细地负责，从起居到训练到技战术再到比赛的各种事务。他说：“也就是当了教练，我才明白一个好的教练是有多么重要。”

邱礼说：“在2016年去中国，是因为当时中国足球环境大好，联赛在亚洲处在顶级水准。世界各国的名帅和球员都纷纷前往中国，对我是教练生涯学习的最好机会。比如我去的时候，沈阳城市的主教练就是芬兰国奥的前主帅。”

希望用五年到八年完善本地足球青训

回到新加坡，邱礼希望也能在中国一开始一样，从青年队教练开始做起。他希望能够完整地培养起一批球员。他说：“退役做教练能为新加坡足球发展继续做贡献也是我执教生涯一直想要做的……新加坡足球现在最缺乏的就是球员，优秀的球员。这也就是我为什么想要在本地带一批青少年球员。最近东运会新加坡队的表现，我也看到了，我觉得在青少年培训上，是时候改变了，这也是我的优势，因为我能整合一些中国足球资源。”

他说：“我能把新加坡具有发展潜力的运动员送去中国顶级球会培训，也能创造更多中国球队来新加坡比赛的机会和交流平台，弥补新加坡球队少，球员少的不足……我希望能用五年到八年时间完善本地青训，让新加坡足球能够重新回到东南亚强队行列甚至是冲击世界杯。”