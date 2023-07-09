一球险胜西班牙 英格兰39年后再夺欧青赛冠军

中场琼斯在半场结束前攻入制胜球，门将特拉福德球赛伤停补时两连救，英格兰阔别39年后再夺21岁以下欧洲青年锦标赛冠军。
（巴统综合电）琼斯（Jones）上半场伤停补时第四分钟攻入全场唯一进球，门将特拉福德（Trafford）在球赛伤停补时第九分钟奋勇扑救阿贝尔·鲁易斯（Abel Ruiz）的罚球，英格兰队在21岁以下欧洲青年足球锦标赛决赛上以1比0力挫西班牙，39年后再夺该比赛冠军。
英格兰最后一次夺下欧洲青年锦标赛冠军是在1984年。在本地时间星期天（7月9日）凌晨的决赛1比0险胜西班牙后，除阔别39年再夺冠外，英格兰更是以整项比赛六场全胜，攻入11球，并且一球不失的完美成绩登顶。他们也是这项比赛历史上首支以零失球夺冠的球队。
门将特拉福德两连救助球队夺冠
在决赛上，英格兰队开赛就错失进球良机。球赛第六分钟，吉布斯—怀特（Gibbs-White）球门前错失戈登（Gordon）的横传。第45分钟，科尔维尔（Colwill）的头球攻门又击中门框弹出。直到上半场伤停补时第四分钟才打破僵局，帕尔默（Palmer）主罚任意球，球打中琼斯后变线飞入西班牙球网。
球赛第51分钟，西班牙队长鲁易斯头球破门，不过因为越位在先，进球无效。伤停补时第九分钟，英格兰门将特拉福德的双连救为球队保住胜局。当时西班牙获得罚球机会，特拉福德先是扑出了鲁易斯的主罚，随后又扑出戈麦斯（Gomez）的补射。
特拉福德：我知道自己能扑救罚球
特拉福德这名英超冠军曼市（Man City）门将传言将以1900万英镑（约3286万新元）加盟新晋英超球队伯恩利（Burnley）。
他说：“我今早告诉每一个人，我会作出关键扑救，当出现罚球时，我知道自己将能成功扑救。
“我们是个很优秀的团队，我们相信没人能攻破我们的球门，我们也以行动证明了这一点。”
英格兰年轻球员人才辈出
英格兰的年轻一代人才辈出，除这次的21岁以下欧锦赛冠军外，他们也是19岁以下欧锦赛锦标得主，并且也在2017年夺得了17岁以下与20岁以下世界杯奖杯。年轻球员在国际赛上的优异成绩也显示，英格兰国家队后备兵源充足，一些球员相信接下来将会受到英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）的征召。
英格兰21岁以下队队长哈伍德-贝利斯（Harwood-Bellis）认为是团队的精神为球队赢得了这次胜利。
他说：“我们讨论了很多次，认为我们的时刻到来了。
“团队的所有小伙子都会互相推动，即使在没有比赛的时候，这是我们所引以为傲的。”