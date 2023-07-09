一球险胜西班牙 英格兰39年后再夺欧青赛冠军

中场琼斯在半场结束前攻入制胜球，门将特拉福德球赛伤停补时两连救，英格兰阔别39年后再夺21岁以下欧洲青年锦标赛冠军。

（巴统综合电）琼斯（Jones）上半场伤停补时第四分钟攻入全场唯一进球，门将特拉福德（Trafford）在球赛伤停补时第九分钟奋勇扑救阿贝尔·鲁易斯（Abel Ruiz）的罚球，英格兰队在21岁以下欧洲青年足球锦标赛决赛上以1比0力挫西班牙，39年后再夺该比赛冠军。

英格兰最后一次夺下欧洲青年锦标赛冠军是在1984年。在本地时间星期天（7月9日）凌晨的决赛1比0险胜西班牙后，除阔别39年再夺冠外，英格兰更是以整项比赛六场全胜，攻入11球，并且一球不失的完美成绩登顶。他们也是这项比赛历史上首支以零失球夺冠的球队。

门将特拉福德两连救助球队夺冠

英格兰门将特拉福德球赛最后关头的连续两次扑救为球队守住了最后胜利。（法新社）

在决赛上，英格兰队开赛就错失进球良机。球赛第六分钟，吉布斯—怀特（Gibbs-White）球门前错失戈登（Gordon）的横传。第45分钟，科尔维尔（Colwill）的头球攻门又击中门框弹出。直到上半场伤停补时第四分钟才打破僵局，帕尔默（Palmer）主罚任意球，球打中琼斯后变线飞入西班牙球网。

球赛第51分钟，西班牙队长鲁易斯头球破门，不过因为越位在先，进球无效。伤停补时第九分钟，英格兰门将特拉福德的双连救为球队保住胜局。当时西班牙获得罚球机会，特拉福德先是扑出了鲁易斯的主罚，随后又扑出戈麦斯（Gomez）的补射。

特拉福德：我知道自己能扑救罚球

特拉福德这名英超冠军曼市（Man City）门将传言将以1900万英镑（约3286万新元）加盟新晋英超球队伯恩利（Burnley）。

他说：“我今早告诉每一个人，我会作出关键扑救，当出现罚球时，我知道自己将能成功扑救。

“我们是个很优秀的团队，我们相信没人能攻破我们的球门，我们也以行动证明了这一点。”

英格兰年轻球员人才辈出

英格兰的年轻一代人才辈出，除这次的21岁以下欧锦赛冠军外，他们也是19岁以下欧锦赛锦标得主，并且也在2017年夺得了17岁以下与20岁以下世界杯奖杯。年轻球员在国际赛上的优异成绩也显示，英格兰国家队后备兵源充足，一些球员相信接下来将会受到英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）的征召。

英格兰21岁以下队队长哈伍德-贝利斯（Harwood-Bellis）认为是团队的精神为球队赢得了这次胜利。

他说：“我们讨论了很多次，认为我们的时刻到来了。

“团队的所有小伙子都会互相推动，即使在没有比赛的时候，这是我们所引以为傲的。”