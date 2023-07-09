巴拿马墨西哥打入美洲金杯四强

（阿灵顿综合电）在新加坡时间星期天（7月9日）上午的美洲金杯赛复赛中，巴拿马以4比0大胜受邀参赛的卡塔尔，打入半决赛。墨西哥则在复赛的强强对话中2比0力克哥斯达黎加。

卡塔尔之前在小组赛最后一场比赛中1比0爆冷战胜墨西哥，作为受邀球队意外打入复赛。在两年前的金杯赛中，巴拿马和卡塔尔曾在小组赛中上演进球大战，3比3战和。而在星期天的这场复赛中，身高1米90的巴拿马高中锋、效力于厄瓜多尔天主教大学队的迪亚斯（Diaz）令卡塔尔防不胜防。

巴拿马翼将巴泽纳斯（Barcenas）在第19分钟后点头球攻门得手首开纪录。迪亚斯在下半场统治比赛，攻入三球完成帽子戏法。

先是在第55分钟，迪亚斯在反击中单刀赴会，推射得手。之后在第62分钟，他在混战中获得射空门机会，轻松得手。第65分钟，迪亚斯又接队友妙传冲入禁区，推射进球，再下一城，帮助巴拿马锁定胜局。

这是巴拿马第五次在金杯赛中闯入半决赛，他们将在半决赛中对阵美国和加拿大这两支东道主球队之间的胜者。

在另一场复赛中，墨西哥在第52分钟由皮内达（Pineda）攻入罚球取得领先，之后在第87分钟，埃里克·桑切斯（Erik Sanchez）在门前抢点取得第二个进球，帮助墨西哥取胜。

墨西哥将在半决赛中对阵牙买加和危地马拉之间的胜者。作为中北美及加勒比海地区的最强球队，墨西哥之前24次参加金杯赛，其中11次夺冠。